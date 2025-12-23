Μια τεράστια νέα συλλογή 11.000 αρχείων που σχετίζονται με τον Τζέφρι Έπσταϊν, συμπεριλαμβανομένων βίντεο και φωτογραφιών, δόθηκε στη δημοσιότητα.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, τα χιλιάδες νέα έγγραφα που αφορούν την υπόθεση του καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν ήταν διαθέσιμα την Τρίτη στον ιστότοπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DOJ), όπως διαπίστωσε το AFP.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει κατηγορηθεί ότι απέκρυπτε πληροφορίες και έχει δεχθεί κριτική από τους Δημοκρατικούς για την αργή δημοσιοποίηση και τη μεγάλη αποσιώπηση (εκτεταμένες περικοπές) των αρχείων της έρευνας για τον Έπσταϊν.

Τα νέα αρχεία περιλαμβάνουν εκατοντάδες βίντεο ή ηχητικές καταγραφές, μεταξύ των οποίων και υλικό από κάμερες ασφαλείας του Αυγούστου του 2019, του μήνα κατά τον οποίο ο Έπσταϊν βρέθηκε νεκρός στο κελί του στη φυλακή.

Στα έγγραφα περιλαμβάνονται επίσης απομαγνητοφωνήσεις δικαστικών διαδικασιών, αρχεία του FBI και του Υπουργείου Δικαιοσύνης (DOJ), ηλεκτρονική αλληλογραφία (emails) και αποκόμματα ειδήσεων.