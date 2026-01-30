Το Αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης δημοσίευσε τρία εκατομμύρια σελίδες, 180.000 εικόνες και 2.000 βίντεο που σχετίζονται με την υπόθεση του καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα, Τζέφρι Επστάιν.

Ο αναπληρωτής γενικός εισαγγελέας Todd Blanche διευκρίνισε ότι τα βίντεο και οι εικόνες δεν προέρχονται αποκλειστικά από τον Επστάιν και ορισμένα σχετίζονται με εμπορική πορνογραφία.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης έχει δημοσιεύσει συνολικά 3,5 εκατομμύρια σελίδες αρχείων υπό το νόμο περί διαφάνειας και σε αυτή την υπόθεση εργάζονται 500 δικηγόροι.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ έδωσε στη δημοσιότητα έναν τεράστιο όγκο υλικού που αφορά την υπόθεση του καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα δισεκατομμυριούχου Τζέφρι Επστάιν. Τα νέα στοιχεία περιλαμβάνουν τρία εκατομμύρια σελίδες, 180.000 εικόνες και 2.000 βίντεο, σύμφωνα με ανακοίνωση του αμερικανικού υπουργείου.

Ο αναπληρωτής γενικός εισαγγελέας Todd Blanche παρουσίασε το νέο πακέτο αρχείων σε συνέντευξη Τύπου, επισημαίνοντας ότι το υλικό δεν προέρχεται αποκλειστικά από τον Επστάιν. Όπως ανέφερε, ορισμένα βίντεο και φωτογραφίες ενδέχεται να αποτελούν προϊόντα εμπορικής πορνογραφίας.

Σύμφωνα με τον Blanche, μέχρι στιγμής έχουν δημοσιοποιηθεί συνολικά 3,5 εκατομμύρια σελίδες βάσει του νόμου περί διαφάνειας, με τη συνδρομή περίπου 500 δικηγόρων. Τόνισε ακόμη ότι το υπουργείο «δεν προστάτευσε» τον πρώην πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ κατά την επεξεργασία των φακέλων και υπογράμμισε πως, παρά την έντονη δημόσια «πείνα και δίψα» για πληροφορίες σχετικά με αυτόν, τα αρχεία δεν περιέχουν στοιχεία που να ικανοποιούν τέτοια προσδοκία.

Ο Blanche ανέφερε ότι η οδηγία του Τραμπ προς το υπουργείο ήταν να υπάρξει «διαφάνεια» στην έρευνα, κάτι που, όπως είπε, τηρήθηκε. Όσον αφορά τυχόν συνεχιζόμενες έρευνες, σημείωσε πως ορισμένες διαγραφές στα έγγραφα σχετίζονται με ενεργές υποθέσεις, ενώ διέψευσε την ύπαρξη οποιασδήποτε «υπερ-μυστικής» συλλογής εγγράφων για τον Επστάιν.

Διαγραφές για προστασία θυμάτων

Ο αναπληρωτής εισαγγελέας εξήγησε ότι σε όλα τα δημοσιευμένα αρχεία έχουν αφαιρεθεί τα στοιχεία κάθε γυναίκας, εκτός από εκείνα της Γκισλέιν Μάξγουελ. Αντίθετα, οι άνδρες παραμένουν αναγνωρίσιμοι, εκτός εάν η διαγραφή τους ήταν απαραίτητη για την προστασία των γυναικών. Παράλληλα, διευκρίνισε ότι η παρουσία κάποιου στα αρχεία δεν συνεπάγεται αυτόματα ποινική ευθύνη.

Καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων

Ο Blanche υπενθύμισε ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης διεξάγει καθημερινά έρευνες για εμπορία ανθρώπων, αναφέροντας πως πρόσφατα συνελήφθησαν 293 άτομα και έκλεισαν 3,8 εκατομμύρια λογαριασμοί στο dark web που συνδέονταν με παιδική πορνογραφία.

Ογκώδες υλικό και καθυστερήσεις

Αναφερόμενος στην κριτική για τις καθυστερήσεις στη δημοσιοποίηση των αρχείων, ο Blanche συνέκρινε τον όγκο των έξι εκατομμυρίων σελίδων με «δύο Πύργους του Άιφελ». Τόνισε ότι το υπουργείο δεν αγνόησε την προθεσμία των 30 ημερών που είχε θέσει το Κογκρέσο, αλλά προέταξε την ανάγκη προστασίας των θυμάτων.

Τέλος, σημείωσε ότι για την πρόσβαση στα νέα αρχεία μέσω της ιστοσελίδας του υπουργείου απαιτείται επιβεβαίωση ηλικίας, χωρίς να αποκαλύψει περαιτέρω λεπτομέρειες για το περιεχόμενό τους.