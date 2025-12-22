Η υπόσχεση για πλήρη διαφάνεια γύρω από την υπόθεση Επστιν τροφοδότησε μέσα σε λίγες ώρες ένα νέο σκάνδαλο. Φωτογραφίες που είχαν αναρτηθεί επίσημα από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, στο πλαίσιο της υποχρεωτικής δημοσιοποίησης των φακέλων Επστιν, εξαφανίστηκαν αθόρυβα από κυβερνητικό ιστότοπο, χωρίς καμία εξήγηση. Ανάμεσά τους και μία από τις ελάχιστες εικόνες που συνδέονταν, έστω έμμεσα, με τον ίδιο τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ: μια φωτογραφία από το διαμέρισμα του Επστιν στο Μανχάταν, με ανοιχτό συρτάρι που περιείχε έντυπες φωτογραφίες, μεταξύ των οποίων τουλάχιστον μία του αμερικανού προέδρου.

Συνολικά 16 φωτογραφίες αποσύρθηκαν σε ανύποπτο χρόνο, πυροδοτώντας καταιγισμό αντιδράσεων στο Κογκρέσο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι Δημοκρατικοί μίλησαν ανοιχτά για συγκάλυψη, κορυφαίοι γερουσιαστές προειδοποίησαν για «ένα από τα μεγαλύτερα κουκουλώματα στην αμερικανική ιστορία», ενώ ακόμη και βουλευτές του MAGA στρατοπέδου κατήγγειλαν παραβίαση «του γράμματος και του πνεύματος του νόμου».

Οι Δημοκρατικοί στην Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής αντέδρασαν άμεσα στην εξαφάνιση της φωτογραφίας του προέδρου Τραμπ, αναδημοσιεύοντας σχετικό σύνδεσμο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ρωτώντας την υπουργό Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι αν ισχύει ότι η εικόνα αφαιρέθηκε. «Για τι άλλο υπάρχει συγκάλυψη;» ανέφερε η ανάρτηση.

Η αίθουσα μασάζ

Οπως επισημαίνει δημοσίευμα των «New York Times», δώδεκα από τις υπόλοιπες φωτογραφίες που εξαφανίστηκαν απεικόνιζαν τη διαβόητη αίθουσα μασάζ στον τρίτο όροφο της έπαυλης του Επστιν στη Νέα Υόρκη. Το δωμάτιο, το οποίο βρισκόταν στον ίδιο διάδρομο με το υπνοδωμάτιο του Έπστιν ήταν – σύμφωνα με τους ερευνητές – ο χώρος όπου διαπράχθηκαν πολλές από τις σεξουαλικές του επιθέσεις, ορισμένες από αυτές σε βάρος ανήλικων θυμάτων.

Τα ράφια του δωματίου ήταν εφοδιασμένα, μεταξύ άλλων, με σεξουαλικά βοηθήματα. Οι εικόνες της αίθουσας μασάζ που αφαιρέθηκαν απεικόνιζαν πίνακες και φωτογραφίες γυμνών γυναικών, σε ορισμένες περιπτώσεις με τα πρόσωπά τους καλυμμένα. Ωστόσο, άλλες εικόνες και έργα τέχνης με γυμνές γυναίκες παρέμειναν στον ιστότοπο, όπως και φωτογραφίες με γυμνό περιεχόμενο. Οι όποιες περικοπές έγιναν σύμφωνα με επίσημες δηλώσεις αποκλειστικά για την προστασία θυμάτων και βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης δεν τήρησε την προθεσμία της Παρασκευής για τη δημοσιοποίηση όλων των πληροφοριών που διέθετε για τον Επστιν, γεγονός που σύμφωνα με αναλυτές το φέρνει σε φαινομενική σύγκρουση με νόμο που υπέγραψε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τον Νοέμβριο και ο οποίος επέβαλλε την πλήρη δημοσιοποίηση εντός 30 ημερών.

Σαν να μην έφτανε αυτό, την αμέσως επόμενη μέρα, το Σάββατο, ήρθε η αποκάλυψη και για τη χαμένη φωτογραφία που φαινόταν να έχει αφαιρεθεί από τη λίστα που δημοσιοποίησε το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Τι ακριβώς συνέβη

Οταν το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης δημοσίευσε στην προθεσμία της 19ης Δεκεμβρίου έναν μεγάλο όγκο αρχείων, το διαδικτυακό αποθετήριο εγγράφων περιλάμβανε αρχικά ένα αρχείο (συχνά αναφερόμενο ως αρχείο EFTA00000468), με την επίμαχη φωτογραφία, στην οποία σύμφωνα με πληροφορίες φαίνεται μεταξύ άλλων ο Ντόναλντ Τραμπ.

Την επόμενη μέρα ο ψηφιακός κατάλογος δεν εμφάνιζε πλέον το αρχείο αφήνοντας κενό μεταξύ των EFTA00000467 και EFTA00000469. Ανεξάρτητοι χρήστες και ειδησεογραφικά μέσα αναφέρθηκαν σε αρχειοθετημένα αντίγραφα και στιγμιότυπα οθόνης του αρχείου πριν αυτό εξαφανιστεί. Ορισμένα από αυτά κοινοποιήθηκαν μέσω κοινωνικών δικτύων και υπηρεσιών αρχειοθέτησης, ωστόσο πλέον δεν υπάρχει πρόσβαση μέσω επίσημου συνδέσμου.

Ειδικοί επισημαίνουν ότι παρά τις αυξημένες προσδοκίες, τα αρχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα, τα οποία περιελάμβαναν υλικό από τα πρακτικά των ενόρκων των ερευνών για τον Επστιν – χιλιάδες φωτογραφίες, απομαγνητοφωνημένες καταθέσεις και έγγραφα – αποδείχθηκαν σε κάποιον βαθμό απογοητευτικά. Πρόσθεσαν ελάχιστα στη δημόσια κατανόηση της υπόθεσης και δεν παρείχαν σημαντικές νέες πληροφορίες που να ξεσκεπάζουν πρόσωπα.

Ο επικεφαλής της μειοψηφίας στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ (Δημοκρατικός – Νέα Υόρκη), έγραψε το Σάββατο ότι «αν κατεβάζουν αυτό, φανταστείτε πόσα περισσότερα προσπαθούν να κρύψουν» μιλώντας για «ένα από τα μεγαλύτερα κουκουλώματα στην αμερικανική ιστορία».

Ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Τόμας Μάσι επεσήμανε ότι η δημοσιοποίηση «απέτυχε κατάφωρα να συμμορφωθεί με το πνεύμα και το γράμμα του νόμου» που εισήχθη τον Σεπτέμβριο. Και ο Δημοκρατικός Ρο Κάνα απευθύνθηκε στους ψηφοφόρους του MAGA που ζητούσαν διαφάνεια για τα αρχεία Επστιν ρωτώντας τους αν είναι ικανοποιημένοι. Ο επικεφαλής Δημοκρατικός της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής, Ρόμπερτ Γκαρσία, ήταν εξίσου επικριτικός.

Μάικλ Γουλφ: «Ηταν εμμονικοί με τις πολύ νεαρές γυναίκες»

Σε συνέντευξή του στην ιταλική Repubblica ο δημοσιογράφος Μάικλ Γουλφ που υπήρξε σύμβουλος του Τζέφρι Έπστιν αναφέρει ότι η υπόθεση αυτή έχει περάσει πλέον σε μια φάση καθαρά πολιτικής εκμετάλλευσης και όχι αναζήτησης της αλήθειας. Δηλώνει πως δεν γνωρίζει αν ο Ντόναλντ Τραμπ είχε σεξουαλικές σχέσεις με ανήλικες, αλλά τονίζει ότι τόσο ο Τραμπ όσο και ο Έπστιν ήταν «εμμονικοί» με πολύ νεαρές γυναίκες και δεν έλεγχαν ποτέ την ηλικία τους. Εκτιμά ότι ενοχοποιητικό υλικό για τον Τραμπ πιθανόν υπάρχει, αλλά δύσκολα θα δημοσιοποιηθεί, καθώς τα αρχεία ελέγχονται από το υπουργείο Δικαιοσύνης της κυβέρνησής του. Λέει: «Οι Δημοκρατικοί θέλουν να κατηγορήσουν τον Τραμπ και οι Ρεπουμπλικανοί οποιονδήποτε άλλον. Θα πηγαίνουμε μπρος-πίσω έτσι, χωρίς μια αξιόπιστη και οριστική λύση». Θεωρεί απίθανο να παραπεμφθεί η υπουργός Δικαιοσύνης και υποστηρίζει ότι το κίνημα MAGA είναι παγιδευμένο ανάμεσα στη διατήρηση της πίστης στον Τραμπ και στην αποκάλυψη της αλήθειας. Κατά τον Γουλφ, η υπόθεση θα παραμείνει ανοιχτή τουλάχιστον έως τις εκλογές του 2028.