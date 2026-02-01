Ο Μπρετ Ράτνερ, σκηνοθέτης του νέου ντοκιμαντέρ για την Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ Μελάνια Τραμπ, εμφανίζεται σε φωτογραφίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης, να αγκαλιάζει μια νεαρή γυναίκα.

Ο Ράτνερ, γνωστός από τις ταινίες Rush Hour και X-Men: The Last Stand, εικονίζεται καθισμένος σε καναπέ δίπλα στον εκλιπόντα καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν και δύο γυναίκες των οποίων τα πρόσωπα έχουν αποκρυφθεί. Δεν έχει διευκρινιστεί πότε τραβήχτηκαν οι φωτογραφίες, ωστόσο φαίνεται πως προέρχονται από τον ίδιο χώρο με άλλες εικόνες του Ράτνερ και του Έπσταϊν μαζί με τον επίσης αποβιώσαντα Γάλλο πράκτορα μοντέλων Ζαν-Λυκ Μπρουνέλ, που είχαν δημοσιοποιηθεί τον Δεκέμβριο.

Δεν υπάρχει ένδειξη για παράνομη δραστηριότητα στα συγκεκριμένα αρχεία. Το BBC έχει επικοινωνήσει με εκπρόσωπο του Ράτνερ για σχόλιο.

Η δημοσιοποίηση των αρχείων και οι αποκαλύψεις

Οι φωτογραφίες αποτελούν μέρος εκατομμυρίων εγγράφων που σχετίζονται με τον Έπσταϊν , ο οποίος πέθανε το 2019 ενώ βρισκόταν υπό κράτηση, εν αναμονή της δίκης του για κατηγορίες περί εμπορίας ανθρώπων για σεξουαλική εκμετάλλευση.

Σε μικρογραφίες της συλλογής διακρίνονται ο Ράτνερ, ο Έπσταϊν και ο Μπρουνέλ να χαμογελούν και να ποζάρουν με διάφορες γυναίκες, των οποίων οι ταυτότητες παραμένουν καλυμμένες.

Η νομοθεσία που επέβαλε τη δημοσιοποίηση των αρχείων προβλέπει την απόκρυψη στοιχείων θυμάτων ή ενεργών ερευνών. Ωστόσο, δικηγόρος που εκπροσωπεί αρκετά από τα θύματα δήλωσε ότι αποκαλύφθηκαν τα ονόματα πολλών επιζώντων.

Το ντοκιμαντέρ για τη Melania Trump και οι αντιδράσεις

Τα αρχεία δόθηκαν στη δημοσιότητα την ίδια ημέρα με την πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ Melania: 20 Days to History, που παρουσιάζει στιγμές από τη ζωή της Πρώτης Κυρίας πριν από την ορκωμοσία του συζύγου της, τον Ιανουάριο του 2025.

Η ταινία έχει ήδη δεχθεί σκληρή κριτική από δημοσιογράφους και πολιτικούς σχολιαστές για τις σχέσεις της με την κυβέρνηση Τραμπ και τον τρόπο χρηματοδότησής της, ο οποίος ξεκίνησε πριν ακόμη προβληθεί στους κινηματογράφους.

Πρόκειται για το πρώτο έργο του Ράτνερ μετά τις κατηγορίες για σεξουαλική παρενόχληση που διατυπώθηκαν εναντίον του το 2017, στο απόγειο του κινήματος #MeToo. Ο ίδιος έχει αρνηθεί τις κατηγορίες.

Επαφές υψηλού προφίλ

Τα νέα αρχεία αποκαλύπτουν επιπλέον λεπτομέρειες για τις σχέσεις του Έπσταϊν με γνωστά πρόσωπα, όπως ο ϊλον Μασκ, ο λόρδος Πίτερ Μάντελσον, ο Μπιλ Γκέιτς και ο πρίγκιπας Άντριου. Μεταξύ των φωτογραφιών περιλαμβάνονται και εικόνες του πρώην Δούκα του Γιορκ, ο οποίος έχασε τους τίτλους του λόγω της σχέσης του με τον Έπσταϊν, να ποζάρει σε σκηνές που προκαλούν εντύπωση.

Ο Μπρουνέλ, συνιδρυτής των πρακτορείων Karin Models και MC2 Model Management –το τελευταίο χρηματοδοτούμενο από τον Έπσταϊν – βρέθηκε νεκρός στο κελί του σε φυλακή του Παρισιού το 2022, σε φερόμενη αυτοκτονία.

Είχε τεθεί υπό έρευνα για βιασμό ανηλίκων και διακίνηση νεαρών γυναικών με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση, με τους εισαγγελείς να υποψιάζονται ότι μετέφερε κορίτσια για λογαριασμό του Έπσταϊν .