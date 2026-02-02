Πρόσφατα δημοσιοποιημένα ηλεκτρονικά μηνύματα αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο ο Τζέφρι Έπσταϊν να είχε αποκτήσει παιδί.

Νέα ερωτήματα για την προσωπική ζωή του Τζέφρι Έπσταϊν προκαλούν πρόσφατα δημοσιοποιημένα ηλεκτρονικά μηνύματα, τα οποία αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο ο καταδικασμένος παιδόφιλος χρηματιστής να είχε αποκτήσει παιδί.

Σύμφωνα με τα λεγόμενα «αρχεία Έπσταϊν», η Σάρα Φέργκιουσον, πρώην δούκισσα του Γιορκ, του απέστειλε email τον Σεπτέμβριο του 2011, λίγο μετά την αποφυλάκισή του. Στο μήνυμα αυτό του εξέφραζε «αγάπη, φιλία και συγχαρητήρια» για τη γέννηση ενός αγοριού.

«Δεν ξέρω αν είσαι ακόμα στο BBM, αλλά άκουσα από τον Ντουκ ότι απέκτησες ένα αγοράκι». Υπογράφεται ως «Sarah xx» και περιλαμβάνει παράπονα για τη διακοπή της επικοινωνίας τους, παρά τη διάθεσή της να διατηρήσει επαφή.

Αν το παιδί αυτό υπάρχει, σήμερα θα είναι περίπου 14 ετών. Ο Έπσταϊν, παρά τις σχέσεις του με πλήθος γυναικών, παρέμενε άγαμος και χωρίς γνωστό κληρονόμο. Λίγο πριν από τον θάνατό του το 2019, σε φυλακή της Νέας Υόρκης, είχε τροποποιήσει τη διαθήκη του, αφήνοντας το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του – ακίνητα και το ιδιωτικό του νησί – στην τότε σύντροφό του, Karyna Shuliak.

Πάνω από 100 άτομα ισχυρίστηκαν ότι μπορεί να είναι παιδιά του

Μετά τον θάνατό του, περισσότεροι από 100 άνθρωποι υποστήριξαν ότι ίσως είναι απόγονοί του. Το 2020, η εταιρεία γενεαλογικών εξετάσεων DNA Morse Genealogical Services δημιούργησε τον ιστότοπο epsteinheirs.com, αναφέροντας ότι 130 άτομα επικοινώνησαν μαζί της, αν και αρκετές αιτήσεις απορρίφθηκαν ως αναξιόπιστες.

Ο ιδρυτής της εταιρείας, Harvey Morse, είχε δηλώσει τότε: «Ο Τζέφρι Έπσταϊν είχε τόσες σεξουαλικές σχέσεις για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, ώστε είναι λογικά πιθανό να έχει αποκτήσει παιδί, ίσως ακόμη και εγγόνια».

Στο φως τα στοιχεία 43 θυμάτων από το υπουργείο Δικαιοσύνης μεταξύ των οποίων και πολλά ανήλικα

Tην ίδια ώρα σοβαρά ερωτήματα για την προστασία των θυμάτων σεξουαλικής κακοποίησης προκαλεί η δημοσιοποίηση εγγράφων που αφορούν την υπόθεση του Τζέφρι Επστάιν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, καθώς δεκάδες ονόματα – μεταξύ αυτών και ανηλίκων – εμφανίστηκαν χωρίς απόκρυψη, παρά τη νομική υποχρέωση πλήρους ανωνυμίας.

Το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης βρίσκεται στο επίκεντρο έντονης κριτικής, μετά την αποκάλυψη ότι στα δημοσιοποιημένα αρχεία περιλαμβάνονταν τα πλήρη ονόματα πολλών θυμάτων του καταδικασμένου χρηματιστή. Πολλά από αυτά δεν είχαν αποκαλύψει ποτέ την ταυτότητά τους ή ήταν ανήλικα την περίοδο της κακοποίησης.

Σύμφωνα με ανάλυση της Wall Street Journal, από τα 47 πλήρη ονόματα θυμάτων που εξετάστηκαν, τα 43 παρέμειναν χωρίς απόκρυψη στα έγγραφα που δημοσιεύθηκαν την Παρασκευή. Σε αρκετές περιπτώσεις, τα ίδια ονόματα εμφανίζονταν δεκάδες φορές μέσα στα αρχεία.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης όφειλε, βάσει νόμου, να αφαιρέσει κάθε στοιχείο που θα μπορούσε να οδηγήσει στην ταυτοποίηση των θυμάτων πριν από τη δημοσιοποίηση. Αξιωματούχοι ανέφεραν ότι είχαν αφιερώσει εβδομάδες στη διαδικασία απόκρυψης, έχοντας λάβει σχετικές λίστες από τους δικηγόρους των θυμάτων. Μετά τις αποκαλύψεις, η υπηρεσία άρχισε να αποσύρει προσωρινά έγγραφα για νέες διορθώσεις.

Ο αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης Τοντ Μπλανς δήλωσε στο ABC News ότι το υπουργείο λαμβάνει σοβαρά υπόψη την προστασία των θυμάτων και αφαιρεί άμεσα ονόματα όταν ενημερώνεται. «Κάθε φορά που ακούμε από ένα θύμα ή τον δικηγόρο του ότι το όνομά του δεν έχει αποκρυφθεί σωστά, το διορθώνουμε αμέσως», είπε, υποστηρίζοντας ότι τα λάθη αφορούν μόλις το «0,001% του υλικού».

Ωστόσο, η ανάλυση της Wall Street Journal δείχνει ότι περισσότερα από δύο δεκάδες ονόματα ανήλικων θυμάτων ήταν εκτεθειμένα. Μέσω της μηχανής αναζήτησης του υπουργείου μπορούσε κανείς να εντοπίσει όχι μόνο ονόματα, αλλά και διευθύνσεις και άλλα στοιχεία που καθιστούσαν τα άτομα εύκολα αναγνωρίσιμα.

Σε ορισμένα έγγραφα η απόκρυψη φαίνεται αποσπασματική. Σε ηλεκτρονικό μήνυμα του 2008, όπου εισαγγελείς συζητούσαν για λίστα θυμάτων προς επικοινωνία, δέκα ονόματα είχαν καλυφθεί, ενώ ένα παρέμενε εμφανές. Σε άλλο έγγραφο του 2016, από μακροσκελή λίστα γυναικών που αναγνωρίζονταν ως θύματα του Επστάιν, μόνο ένα όνομα είχε αποκρυφθεί.