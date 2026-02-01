Εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν και 26 τραυματίστηκαν σε δυστύχημα με λεωφορείο στην Αττάλεια της Τουρκίας, ανακοίνωσε ο κυβερνήτης Χουλουσί Σαχίν.

Το λεωφορείο μετέφερε 34 επιβάτες από τη Ραιδεστό προς την Αττάλεια και ανατράπηκε σε αυτοκινητόδρομο που έγινε ολισθηρός λόγω βροχής.

Οι τραυματίες διακομίστηκαν στα νοσοκομεία της περιοχής, ενώ δεν έχει διευκρινιστεί αν μεταξύ των επιβατών υπάρχουν ξένοι πολίτες.

Τραγικό δυστύχημα με λεωφορείο σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής στην Αττάλεια, μία από τις μεγαλύτερες τουριστικές πόλεις της νότιας Τουρκίας, με αποτέλεσμα οκτώ νεκρούς και 26 τραυματίες, σύμφωνα με ανακοίνωση του κυβερνήτη της περιοχής.

Antalya Döşemealtı’nda devrilip şarampole yuvarlanan otobüsten ilk görüntüler:pic.twitter.com/H3tL5Tob1g — Haber (@Haber) February 1, 2026

Το λεωφορείο, που εκτελούσε δρομολόγιο από τη Ραιδεστό (Τεκίρνταγ) προς την Αττάλεια, ανετράπη γύρω στις 10:20 το πρωί (09:20 ώρα Ελλάδος) σε αυτοκινητόδρομο που είχε γίνει ολισθηρός λόγω της βροχής, όπως ανέφερε ο κυβερνήτης. Το όχημα προσέκρουσε σε προστατευτικά κιγκλιδώματα στη διασταύρωση Kömürler, στην περιοχή Döşemealtı, πριν καταλήξει στη χαράδρα, όπως αναφέρει το Daily Sabah.

“Υπήρχε επίσης ομίχλη. Πρόκειται για μια διασταύρωση όπου δεν πρέπει να πηγαίνεις γρήγορα, αλλά φαίνεται πως το λεωφορείο μπήκε με μεγάλη ταχύτητα”, πρόσθεσε ο Σαχίν, υπογραμμίζοντας τις επικίνδυνες συνθήκες που επικρατούσαν στο σημείο.

SON DAKİKA: Antalya’da yolcu otobüsünün yaptığı kazada 8 kişi hayatını kaybetti. pic.twitter.com/5YQjMVmwzo — Pusholder (@pusholder) February 1, 2026

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της υγειονομικής υπηρεσίας, της πυροσβεστικής, της Υπηρεσίας Διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων Αναγκών (AFAD), καθώς και της αστυνομίας. Οι διασώστες προχώρησαν σε επιχειρήσεις απεγκλωβισμού και μεταφοράς των τραυματιών, ενώ η περιοχή αποκλείστηκε για λόγους ασφαλείας.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, αρκετοί από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ οι έρευνες για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος βρίσκονται σε εξέλιξη.

Δηλώσεις του κυβερνήτη της Αττάλειας

Ο κυβερνήτης της Αττάλειας, Χουλουσί Σαχίν, ο οποίος επισκέφθηκε τον τόπο του δυστυχήματος, δήλωσε ότι το λεωφορείο είχε ξεκινήσει από το Τεκίρνταγ το προηγούμενο βράδυ και έχασε τον έλεγχο σε μια στροφή στην περιοχή Döşemealtı.

«Δυστυχώς, οκτώ συμπολίτες μας έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα και 26 τραυματίστηκαν», ανέφερε ο Σαχίν. «Ορισμένοι από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση στα πλησιέστερα νοσοκομεία, κυρίως στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο της πόλης».

Όπως πρόσθεσε, οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι ο δρόμος ήταν ολισθηρός λόγω βροχής και υπήρχε ομίχλη τη στιγμή του δυστυχήματος. Η ακριβής αιτία θα προσδιοριστεί μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής έρευνας, ωστόσο φαίνεται πως το λεωφορείο κινούνταν με ταχύτητα μη προσαρμοσμένη στις συνθήκες του οδοστρώματος.

Νέο δυστύχημα στη νοτιοδυτική Τουρκία

Την ίδια ημέρα, σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε και στην επαρχία Μπουρντούρ, στη νοτιοδυτική Τουρκία, όπου συγκρούστηκαν δύο οχήματα στον αυτοκινητόδρομο Αττάλειας–Ισπάρτας, κοντά στη σήραγγα Καζάκ. Από τη σύγκρουση σκοτώθηκαν επτά άτομα και τραυματίστηκαν πέντε.

Στο δυστύχημα ενεπλάκησαν δύο αυτοκίνητα ενώ οι αρχές δεν έχουν ακόμη ανακοινώσει τα στοιχεία των οδηγών.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα δυνάμεις της υπηρεσίας 112, της πυροσβεστικής και της χωροφυλακής. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε κοντινά νοσοκομεία για παροχή πρώτων βοηθειών.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα αίτια της σύγκρουσης και λαμβάνουν μέτρα για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας στη συγκεκριμένη περιοχή, που αποτελεί κρίσιμο οδικό άξονα στη νοτιοδυτική Τουρκία.

