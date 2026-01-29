Συναγερμός σήμανε στη Νικομήδεια της Τουρκίας την Πέμπτη (29/1) μετά από έκρηξη στο διυλιστήριο Tupras στην περιοχή Κιορφέζ στο Κοτζαελί.

TÜPRAŞ’TA PATLAMA Türkiye Petrol Rafinerileri TÜPRAŞ’ta patlama yaşandığı bilgisi var. İzmit’teki rafineride patlama sonrası yükselen alevler ve duman görülüyor. pic.twitter.com/5LPo9Z8vPd — Muratcan Altuntoprak (@altuntoprak_m) January 29, 2026

Η φωτιά στο διυλιστήριο έχει προκαλέσει μεγάλη κινητοποίηση των αρχών, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί σε ποιο τμήμα των εγκαταστάσεων εκδηλώθηκε το περιστατικό. Σύμφωνα με πληροφορίες, όλοι οι εργαζόμενοι απομακρύνθηκαν άμεσα, ακολουθώντας τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας. Παράλληλα, οι κάτοικοι των γύρω περιοχών ειδοποιήθηκαν για τον ενδεχόμενο κίνδυνο έκρηξης.

Αμέσως μετά τον εντοπισμό της πυρκαγιάς, πυροσβεστικά κλιμάκια έφτασαν χωρίς καθυστέρηση στο σημείο. Με τη συνδρομή των ομάδων άμεσης επέμβασης της TOURPAS, καταβάλλονται εντατικές προσπάθειες για να αποτραπεί η εξάπλωση της φωτιάς σε κρίσιμες εγκαταστάσεις του διυλιστηρίου.

Οι δυνάμεις ασφαλείας έχουν λάβει εκτεταμένα μέτρα στην ευρύτερη περιοχή, απαγορεύοντας την προσέγγιση πολιτών και οχημάτων στη ζώνη του συμβάντος. Ασθενοφόρα βρίσκονται επίσης σε ετοιμότητα, ενώ οι επιχειρήσεις κατάσβεσης συνεχίζονται και τα συνεργεία θα παραμείνουν στο σημείο καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας.

Έρευνα για τα αίτια και ενημέρωση από τις αρχές

Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα, ενώ αναμένεται να ξεκινήσει αναλυτική τεχνική έρευνα. Δεν έχει εκδοθεί ακόμη επίσημη ανακοίνωση σχετικά με πιθανά θύματα ή τραυματισμούς, ωστόσο οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για απουσία νεκρών.

#SONDAKİKA | TÜPRAŞ İZMİT RAFİNERİSİNDE PATLAMA 📌Patlamada, can kaybı yaşanmazken yaralanan da olmadı. 🎙️Detayları A Haber Muhabiri Hakan Süer aktardı. pic.twitter.com/282e4ef63y — A Haber (@ahaber) January 29, 2026

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στελέχη της εταιρείας και οι τοπικές αρχές αναμένεται να προβούν σε ενημέρωση τις επόμενες ώρες. Περισσότερα στοιχεία για τα αίτια του περιστατικού και το μέγεθος των ζημιών θα γίνουν γνωστά μετά τον πλήρη έλεγχο της φωτιάς.

Ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής

Την ίδια ώρα, έντονη είναι η ανησυχία στους κατοίκους των γύρω συνοικιών, καθώς η παρουσία μιας μεγάλης βιομηχανικής εγκατάστασης εντείνει τους φόβους για διαρροές αερίων και πιθανό κίνδυνο έκρηξης. Οι τοπικές αρχές επισημαίνουν ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της δημόσιας ασφάλειας και ότι η κατάσταση παρακολουθείται στενά.