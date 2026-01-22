Σύμφωνα με προκαταρκτική έκθεση τουρκικού κρατικού πρακτορείου Anadolu, το ιδιωτικό αεροσκάφος Dassault Falcon 50 που μετέφερε τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου της Λιβύης, στρατηγό Μοχάμεντ Αλί Αχμέντ Αλ-Χαντάντ, και άλλους αξιωματούχους, δεν εξερράγη στον αέρα αλλά συνετρίβη στον λόφο κοντά στην Άγκυρα στις 23 Δεκεμβρίου.

Το αεροσκάφος ανέφερε έκτακτη ανάγκη λόγω ηλεκτρικής δυσλειτουργίας στον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας και ζήτησε αναγκαστική προσγείωση πριν εξαφανιστεί από τα ραντάρ στις 20:36.

Η πρόσκρουση έγινε με μεγάλη ταχύτητα και τους κινητήρες σε λειτουργία σε βραχώδες έδαφος σε ύψος 1.252 μέτρων, με αποτέλεσμα το αεροσκάφος να διαλυθεί και τα συντρίμμια να διασκορπιστούν σε έκταση 150.000 τετραγωνικών μέτρων.

Το ιδιωτικό αεροσκάφος που μετέφερε τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου της Λιβύης, στρατηγό Μοχάμεντ Αλί Αχμέντ Αλ-Χαντάντ και άλλους Λίβυους αξιωματούχους, αλλά και μία Ελληνίδα αεροσυνοδό, το οποίο συνετρίβη στις 23 Δεκεμβρίου κοντά στην Άγκυρα, στην Τουρκία, δεν εξερράγη στον αέρα, σύμφωνα με προκαταρκτική έκθεση που επικαλείται σήμερα (22/1) το τουρκικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Σύμφωνα με την έκθεση, η τελευταία συντήρηση του αεροσκάφους Dassault Falcon 50 πραγματοποιήθηκε από τον αερομεταφορέα μεταξύ 1ης και 9ης Δεκεμβρίου 2025 και εκδόθηκε πιστοποιητικό παράδοσης συντήρησης. Η έκθεση αναφέρει, ότι το αεροσκάφος απογειώθηκε από το αεροδρόμιο Esenboğa στις 20:17, στη συνέχεια ανέφερε έκτακτη ανάγκη λόγω ηλεκτρικής δυσλειτουργίας στον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας στις 20:33 και ζήτησε αναγκαστική προσγείωση. Σημειώνει επίσης, ότι το αεροσκάφος το οποίο ξεκίνησε την κάθοδό του για αναγκαστική προσγείωση, εξαφανίστηκε από τις οθόνες των ραντάρ στις 20:36 και δεν κατέστη δυνατή η επικοινωνία μαζί του στη συνέχεια.

«Με τους κινητήρες του σε πλήρη λειτουργία» συνετρίβη το αεροπλάνο

«Το αεροσκάφος», το οποίο μετέφερε επίσης τέσσερις συμβούλους του αρχηγού του επιτελείου της Λιβύης και τρία μέλη πληρώματος, συμπεριλαμβανομένων δύο Γάλλων υπηκόων και μιας Ελληνίδας αεροσυνοδού, συνετρίβη σε λόφο, «σε ύψος 1.252 μέτρων, με μεγάλη ταχύτητα και με τους κινητήρες του σε λειτουργία», αναφέρει η προκαταρκτική έκθεση, προσθέτοντας ότι οι κινητήρες του αεροσκάφους λειτουργούσαν κατά τη στιγμή της πρόσκρουσης: «Λόγω της έλλειψης απορρόφησης κινητικής ενέργειας στο βραχώδες έδαφος, το αεροσκάφος εξερράγη, με αποτέλεσμα τα συντρίμμια να διασκορπιστούν σε μικρά κομμάτια σε μια έκταση 150.000 τετραγωνικών μέτρων».

Το αεροσκάφος, που κατασκευάστηκε από την Dassault Aviation, είχε ναυλωθεί από την Harmony Jets, μια εταιρεία με έδρα τη Μάλτα που διατηρεί τον στόλο της στη Λυών της Γαλλίας.