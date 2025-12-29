Έκκληση για την επιστροφή στην Ελλάδα της σορού της αεροσυνοδού που έχασε τη ζωή της στη συντριβή του Falcon στην Άγκυρα απευθύνει η οικογένειά της, εκφράζοντας την αγωνία και την οδύνη της.

Όπως δήλωσαν στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1, δεν έχουν λάβει καμία νεότερη ενημέρωση, ενώ οι σοροί άλλων θυμάτων έχουν ήδη παραδοθεί στους συγγενείς τους και οι ταφές έχουν πραγματοποιηθεί. «Κάνουμε έκκληση να επιστρέψει η Μαρία μας στην Ελλάδα. Η 95χρονη γιαγιά μας εκλιπαρεί να επιστρέψει η σορός της για να μπορέσει να την αποχαιρετήσει», ανέφεραν στο δελτίο ειδήσεων, περιγράφοντας τη δραματική αναμονή της οικογένειας.

Ο σύντροφός της σημείωσε: «Ξέρουμε ότι πριν από δύο ημέρες παρέδωσαν τις σορούς των αξιωματούχων από τη Λιβύη που επέβαιναν στο αεροσκάφος. Όμως, δεν έχουμε καμία ενημέρωση για το πλήρωμα, δηλαδή τους δύο Γάλλους πιλότους και τη Μαρία». Ο αδελφός της από την πλευρά του τόνισε: «Η αεροπορική εταιρεία μας ενημέρωσε σήμερα, ότι βρίσκεται κλιμάκιό τους στην Άγκυρα, αλλά οι τουρκικές Αρχές δεν δίνουν άδεια πρόσβασης στο σημείο. Η ελληνική πρεσβεία μας λέει να περιμένουμε. Οι κηδείες των άλλων επιβαινόντων έχουν ήδη γίνει, γιατί δεν δίνουν και τους δικούς μας ανθρώπους;».