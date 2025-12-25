Συντετριμμένοι είναι συγγενείς και φίλοι από τον τραγικό θάνατο της Μαρίας Παππά, της Ελληνίδας αεροσυνοδού που επέβαινε στο μοιραίο Falcon 50, το οποίο συνετρίβη έξω από την Άγκυρα το βράδυ της Τρίτης (23/12). Σοκ προκαλεί η τελευταία συνομιλία της με τον σύντροφό της, λίγο πριν από την πτήση.

«Μιλήσαμε για τελευταία φορά το βράδυ πριν την αναχώρησή της. Μου είπε “Σ’ αγαπώ. Θα μιλήσουμε όταν φτάσω”. Η ζωή μου έφυγε και δεν γύρισε ποτέ», δήλωσε με σπασμένη φωνή ο σύντροφος της 42χρονης στον ANT1.

Η Μαρία Παππά εργαζόταν ως αεροσυνοδός από πολύ νεαρή ηλικία, σχεδόν αμέσως μετά την αποφοίτησή της από το σχολείο. Το επάγγελμα αυτό ήταν παιδικό της όνειρο, το οποίο, όπως έλεγε στους δικούς της ανθρώπους, κατάφερε να κάνει πραγματικότητα.

«Γνωριστήκαμε στην Ολυμπιακή το 2006 και από τότε ήμασταν μαζί. Εκείνη αεροσυνοδός κι εγώ φροντιστής. Είχαμε πετάξει πολλές φορές μαζί. Μετά την Ολυμπιακή εργάστηκε σε περίπου 15 διαφορετικές εταιρείες. Σε αυτή την εταιρεία είχε πάει για πρώτη φορά», αποκάλυψε ο σύντροφός της. Όπως σημείωσε, επρόκειτο για την πρώτη της πτήση με τη συγκεκριμένη εταιρεία, τονίζοντας πως «η Μαρία δεν φοβόταν. Σε αυτή τη δουλειά δεν υπάρχει φόβος. Αν φοβάσαι, δεν μπαίνεις στο αεροπλάνο».

Με λόγια βαθιάς αγάπης και οδύνης αποχαιρέτησε τη Μαρία και ο αδελφός της: «Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψω τι σήμαινες για μένα. Ήσουν ο πιο συμπονετικός, αγαθός, καλόκαρδος και ευγενικός άνθρωπος, με σπάνια μεγαλοψυχία. Ήσουν η χαρά της ζωής. Σ’ αγαπώ, Μαιρούλα μου. Να προσέχεις τη μαμά».