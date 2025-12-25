Θρήνος για την άτυχη αεροσυνοδό που σκοτώθηκε στο δυστύχημα με το αεροσκάφος τύπου Falcon, το οποίο συνετρίβη το βράδυ της Τρίτης στην Τουρκία.

Η Μαρία Παππά για σχεδόν δύο δεκαετίες ταξίδευε ως αεροσυνοδός σε όλο τον κόσμο. Τους τελευταίους μήνες είχε ενταχθεί στο πλήρωμα του ιδιωτικού Falcon που μετέφερε τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων της Λιβύης.

Το σοκ των φίλων της

Τη δυσάρεστη είδηση επιβεβαίωσαν φίλοι της, οι οποίοι μίλησαν στο Live News, περιγράφοντας το σοκ και τη δυσκολία να συνειδητοποιήσουν την απώλεια. Όπως ανέφεραν, οι φόβοι τους επιβεβαιώθηκαν όταν ανακοινώθηκε η λίστα των θυμάτων και το όνομά της βρισκόταν ανάμεσά τους.

Δύο στενοί φίλοι της δήλωσαν πως η Μαρία Παππά ήταν στο αεροπλάνο που συνετρίβη νότια της Άγκυρας. «Δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμα. Δεν το πιστεύω. Νομίζω ότι μέσα στις γιορτές θα τη δω», είπε συγκλονισμένη φίλη της.

Μια ζωή στα ύψη

Η 42χρονη εργαζόταν ως αεροσυνοδός από τα πρώτα χρόνια μετά το σχολείο και πρόσφατα είχε αλλάξει εταιρεία, δηλώνοντας ικανοποιημένη από τις νέες συνθήκες εργασίας. Οι φίλοι της περιγράφουν μια γυναίκα με πάθος για τη δουλειά της, πάντα ευγενική και επαγγελματίας.

Το 2025 υπήρξε ιδιαίτερα δύσκολο για εκείνη, καθώς έχασε τη μητέρα της από καρκίνο. Παρ’ όλα αυτά, συνέχισε να εργάζεται, λέγοντας ότι η δουλειά της λειτουργούσε σαν «φάρμακο».

Η χαρά της ζωής

Από παιδί ονειρευόταν να γίνει αεροσυνοδός και κατάφερε να κάνει το όνειρό της πραγματικότητα. Συνάδελφοί της τη θυμούνται ως «πολύ καλή και ευγενική», ενώ όσοι τη γνώριζαν μιλούν για έναν άνθρωπο γεμάτο ενέργεια και θετική διάθεση.

Η Μαρία Παππά αγαπούσε τα ταξίδια και συχνά εκμεταλλευόταν τον ελεύθερο χρόνο της για να γνωρίσει νέους προορισμούς. Είχε ολοκληρώσει ειδικά σεμινάρια και είχε λάβει δίπλωμα προϊσταμένης πληρώματος.

Η προσωπική της ζωή

Στην προσωπική της ζωή διατηρούσε σχέση με τον σύντροφό της επί 20 χρόνια. Όπως λένε φίλοι της, ήταν πάντα μαζί, στα εύκολα και στα δύσκολα. «Ήταν η χαρά της ζωής, πολύ επαγγελματίας και παθιασμένη με τη δουλειά της», αναφέρει γνωστή της.

«Πολύ καλό πλάσμα»

Πρώην συνάδελφός της, που είχε συνεργαστεί μαζί της στην Ολυμπιακή, δήλωσε στο MEGA: «Πολύ, πολύ καλό πλάσμα. Έχει δουλέψει σε πολλές εταιρείες και σε δύσκολες συνθήκες. Ήταν δοτική, με μεγάλη εμπειρία και αγάπη για τη δουλειά της».

Το πρόωρο τέλος της 42χρονης αεροσυνοδού έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη στους ανθρώπους που τη γνώριζαν, αφήνοντας πίσω της ένα μεγάλο κενό.