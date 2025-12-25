Συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια της αεροπορικής τραγωδίας στην Τουρκία, όπου συνετρίβη το ιδιωτικό αεροσκάφος Falcon 50, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους οκτώ άτομα, ανάμεσά τους και η Ελληνίδα αεροσυνοδός Μαρία Παππά.

Σύμφωνα με το χρονολόγιο των επικοινωνιών ανάμεσα στον πιλότο και τον πύργο ελέγχου, από τη στιγμή που ο κυβερνήτης εξέπεμψε σήμα κινδύνου PAN-PAN —χαμηλότερης προτεραιότητας από το MAYDAY— μεσολάβησαν μόλις επτά λεπτά έως ότου το αεροσκάφος εξαφανιστεί από τα ραντάρ, έχοντας ήδη συντριβεί.

Η τουρκική κυβέρνηση έδωσε στη δημοσιότητα τις τελευταίες επικοινωνίες του Falcon 50. Όπως ανέφερε ο υπουργός Μεταφορών και Υποδομών Αμπτουλκαντίρ Ουράλογλου, το αεροσκάφος απογειώθηκε στις 20:17 τοπική ώρα από το αεροδρόμιο Εσενμπογκά της Άγκυρας, με προορισμό το αεροδρόμιο Μιτίγκα της Τρίπολης στη Λιβύη.

Στις 20:25 του δόθηκε άδεια ανόδου στα 34.000 πόδια. Έξι λεπτά αργότερα, ενώ βρισκόταν στα 32.000 πόδια, ο κυβερνήτης εξέπεμψε το σήμα PAN-PAN, αναφέροντας γενική ηλεκτρική βλάβη και ζητώντας διανυσμάτωση ραντάρ για επιστροφή στην Άγκυρα.

Στις 20:32 οι ελεγκτές παρείχαν οδηγίες καθόδου, ενώ ένα λεπτό αργότερα, στις 20:33, ο πιλότος ενεργοποίησε τον κωδικό έκτακτης ανάγκης 7700. Την ίδια στιγμή, τα στοιχεία υψομέτρου του αεροσκάφους έπαψαν να εμφανίζονται στο ραντάρ.

Στις 20:34, λόγω παρεμβολών στην επικοινωνία, ο ελεγκτής επιβεβαίωσε το επίπεδο ήχου και παρέδωσε το αεροσκάφος στη Μονάδα Ελέγχου Προσέγγισης. Ένα λεπτό αργότερα, στις 20:35, το Falcon εξέπεμψε εκ νέου PAN-PAN και έλαβε νέες οδηγίες για κάθοδο.

Στις 20:36 η επικοινωνία άρχισε να διακόπτεται, η φωνή του πιλότου έγινε δυσδιάκριτη και καταγράφηκαν απώλειες δεδομένων πτήσης. Δύο λεπτά αργότερα, στις 20:38, το αεροσκάφος εξαφανίστηκε πλήρως από τα ραντάρ, χωρίς καμία ανταπόκριση στις κλήσεις των ελεγκτών, παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες για περίπου πέντε λεπτά.

Για 30 δευτερόλεπτα αποφεύχθηκε μεγαλύτερη τραγωδία

Σύμφωνα με την τουρκική εφημερίδα Hurriyet, μια ακόμη μεγαλύτερη καταστροφή αποφεύχθηκε για μόλις 30 δευτερόλεπτα. Όπως αναφέρουν ειδικοί, αν το Falcon συνέχιζε την πορεία του για μισό λεπτό ακόμη, θα είχε συντριβεί στο κέντρο του χωριού Κεσικαβάκ, που απέχει δύο χιλιόμετρα από το σημείο της πρόσκρουσης.

Κάτοικοι του χωριού ήταν οι πρώτοι που έφτασαν στο σημείο της συντριβής, βρίσκοντας διασκορπισμένα συντρίμμια σε χωράφια και δασικές εκτάσεις.