Οι τουρκικές αρχές εξετάζουν τον καταγραφέα ήχου και το μαύρο κουτί του αεροσκάφους τύπου Falcon 50, που συνετρίβη το βράδυ της Δευτέρας νότια της Άγκυρας, προκαλώντας τον θάνατο οκτώ ατόμων. Μεταξύ των θυμάτων βρίσκεται ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της κυβέρνησης της Τρίπολης, αντιστράτηγος Μοχάμεντ Αλί Άχμεντ αλ Χαντάντ.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, Αλί Γερλίκαγια, δήλωσε ότι οι ομάδες έρευνας και διάσωσης εντόπισαν τον καταγραφέα ήχου στις 02:45 τοπική ώρα (01:45 Ελλάδας) και λίγο αργότερα, στις 03:20, το μαύρο κουτί. Τα δύο ευρήματα έχουν σταλεί στις αρμόδιες υπηρεσίες για διερεύνηση των αιτίων της τραγωδίας.

Στο αεροσκάφος επέβαιναν πέντε υψηλόβαθμοι αξιωματικοί των λιβυκών ενόπλων δυνάμεων και τρία μέλη πληρώματος, όλοι νεκροί. Σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα, μεταξύ των μελών του πληρώματος υπήρχε και μία αεροσυνοδός με το όνομα Maria Pappa

Raporlara göre uçak, Malta merkezli Harmony Jets şirketine ait ve mürettebatın tamamı yabancı uyruklu. Mürettebat şunlardı: Denis Pourtau Antony Tangarpriganin Maria Pappa

Τα θύματα και οι συνθήκες της συντριβής

Σε ανακοίνωση του επικεφαλής της αναγνωρισμένης από τον ΟΗΕ κυβέρνησης της Τρίπολης, Αμπντελχαμίντ Ντμπέιμπα, αναφέρεται ότι στο αεροσκάφος, εκτός από τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου, επέβαιναν ο αρχηγός των Χερσαίων Δυνάμεων αντιστράτηγος Αλφιτόρι Τζριμπίλ, ο διευθυντής της υπηρεσίας παραγωγής στρατιωτικού υλικού ταξίαρχος Μαχμούντ αλ Κουταουί, ο σύμβουλος του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου καθηγητής Μοχάμεντ αλ Ασάουι Ντιάμπ και ο φωτογράφος του Γραφείου Τύπου Μοχάμεντ Ομάρ Αχμέντ Μαχτζούμπ.

Όπως ανέφερε ο Γερλίκαγια, «χθες το βράδυ, στις 20:10, το αεροσκάφος που απογειώθηκε από το αεροδρόμιο Εσένμπογα της Άγκυρας με προορισμό την Τρίπολη, ανακοίνωσε στις 20:32 ότι θα επιστρέψει λόγω τεχνικής βλάβης. Στις 20:52, η επικοινωνία με το αεροσκάφος διακόπηκε στην περιοχή της επαρχίας Χάιμανα», νοτιοδυτικά της Άγκυρας.

Μονάδες της Χωροφυλακής εντόπισαν τα συντρίμμια στις 22:00 τοπική ώρα (21:00 Ελλάδας), διάσπαρτα σε έκταση περίπου τριών τετραγωνικών χιλιομέτρων, σύμφωνα με τον Τούρκο υπουργό.

Οι έρευνες και το διπλωματικό πλαίσιο

Από τη Λιβύη μετέβη στην Τουρκία ομάδα 22 ατόμων, ανάμεσά τους πέντε συγγενείς των θυμάτων, για να παρακολουθήσουν τις έρευνες. Πληροφορίες αναφέρουν ότι το αεροσκάφος ήταν ναυλωμένο από εταιρεία με έδρα τη Μάλτα.

Η λιβυκή στρατιωτική ηγεσία βρισκόταν στην Άγκυρα για αυθημερόν επίσκεψη, κατά την οποία είχε συναντήσεις με τον αρχηγό του τουρκικού Γενικού Επιτελείου, στρατηγό Σελτσούκ Μπαϊρακτάρογλου, και τον υπουργό Άμυνας, Γιασάρ Γκιουλέρ.

Η συντριβή σημειώθηκε λίγες ώρες μετά την έγκριση από την Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας διατάγματος του Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με το οποίο παρατείνεται κατά 24 μήνες, έως τις 2 Ιανουαρίου 2026, η παραμονή των τουρκικών στρατευμάτων στη Λιβύη.