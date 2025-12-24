Ανησυχία ότι ένα άτομο με ελληνικό όνομα περιλαμβάνεται στον κατάλογο των θυμάτων του αεροπλάνου που συνετρίβη στην Τουρκία, σε πτήση που προερχόταν από τη Λιβύη.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, μεταξύ των θυμάτων φέρεται να βρίσκεται και μία γυναίκα με ελληνικό όνομα, χωρίς ωστόσο το Υπουργείο Εξωτερικών να έχει μέχρι στιγμής επίσημη επιβεβαίωση.

Κατά τις ίδιες πηγές μία αεροσυνοδός με ελληνικό όνομα Maria Pappa βρίσκεται ανάμεσα στα θύματα.

Σύμφωνα με τις αναφορές, το αεροσκάφος ανήκει στην εταιρεία Harmony Jets με έδρα τη Μάλτα και το πλήρωμα αποτελούνταν εξ ολοκλήρου από αλλοδαπούς υπηκόους:

Και οι οκτώ επιβαίνοντες του αεροσκάφους συμπεριλαμβανομένου του αρχηγού του στρατού της Λιβύης, έχασαν τη ζωή τους.

Λιβύη: Τριήμερο εθνικό πένθος για τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού

Η Λιβύη κήρυξε τριήμερο εθνικό πένθος την Τρίτη, μετά τον θάνατο του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Μοχάμεντ αλ-Χαντάντ, και τεσσάρων ανώτερων στρατιωτικών αξιωματούχων σε αεροπορικό δυστύχημα κοντά στην τουρκική πρωτεύουσα, την Άγκυρα.

Σε ανακοίνωσή της, η Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας της Λιβύης εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στις οικογένειες των θυμάτων και στους συναδέλφους τους στις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας.

Η ανακοίνωση ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια του τριήμερου πένθους σε όλες τις κρατικές υπηρεσίες θα κυματίζουν οι σημαίες μεσίστιες, ενώ οι επίσημες τελετές και εορτασμοί θα ανασταλούν.

«Η Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια και τη βαθύτατη συμπάθεια προς τις οικογένειες των εκλιπόντων και τους συναδέλφους τους στις Ένοπλες Δυνάμεις, προσευχόμενη να τους χαρίσει ο Παντοδύναμος Θεός το έλεός Του και να αναπαύσει τις ψυχές τους», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Ο πρωθυπουργός της Λιβύης, Αμπντούλ Χαμίντ Ντμπεϊμπά, έδωσε εντολή στο υπουργείο Άμυνας να αποστείλει επίσημη αντιπροσωπεία στην Άγκυρα, προκειμένου να συνεργαστεί με τις τουρκικές αρχές και να εξετάσει τις συνθήκες του δυστυχήματος.

Το ιδιωτικό αεροσκάφος της Falcon Air, απογειώθηκε από το αεροδρόμιο Εσενμπογκά της Άγκυρας. Στις 20:33, το αεροσκάφος ανέφερε ηλεκτρική βλάβη και εξέπεμψε SOS ζητώντας επείγουσα προσγείωση. Το αεροπλάνο καθοδηγήθηκε ξανά προς το αεροδρόμιο και άρχισαν οι απαραίτητες προετοιμασίες για την προσγείωση. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της καθόδου, το αεροσκάφος εξαφανίστηκε από τα ραντάρ στις 20:36 και χάθηκε η επικοινωνία.

Πένθος εν μέσω εορτασμών ανεξαρτησίας

Η τραγωδία σημειώθηκε λίγες ημέρες πριν από τους προγραμματισμένους εορτασμούς για την Ημέρα Ανεξαρτησίας της Λιβύης, στις 24 και 25 Δεκεμβρίου, που φέτος συμπληρώνουν 74 χρόνια από την απελευθέρωση της χώρας από την ιταλική κατοχή. Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν υπό καθεστώς εθνικού πένθους.

Ο επικεφαλής του Προεδρικού Συμβουλίου της Λιβύης, Μοχάμεντ Μένφι, εξέφρασε επίσης τη θλίψη του για τον θάνατο του αλ-Χαντάντ και των τεσσάρων ανώτερων αξιωματικών.

Νωρίτερα, ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών, Αλί Γερλικαγιά, είχε δηλώσει ότι τα συντρίμμια του αεροσκάφους τύπου Falcon 50, το οποίο κατευθυνόταν προς την Τρίπολη και μετέφερε τον αλ-Χαντάντ, εντοπίστηκαν νότια της περιοχής Χαϊμάνα, κοντά στην Άγκυρα.

