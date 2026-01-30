Μετά την κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στη Νιόν της Ελβετίας, ο Παναθηναϊκός θα τεθεί αντιμέτωπος με τη Βικτόρια Πλζεν, ενώ ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τη Θέλτα.

Για τους «πράσινους», ο πρώτος αγώνας θα γίνει στο ΟΑΚΑ στις 19 Φεβρουαρίου και η ρεβάνς εκτός έδρας στις 26 Φεβρουαρίου. Σε περίπτωση πρόκρισης, θα παίξουν ξανά με πρώτο ματς εντός έδρας στο Ολυμπιακό Στάδιο απέναντι σε Μπέτις ή Μίντιλαντ.

Ο ΠΑΟΚ θα δώσει το πρώτο παιχνίδι στην Τούμπα στις 19 Φεβρουαρίου και τη ρεβάνς εκτός έδρας στις 26 Φεβρουαρίου, στοχεύοντας κι εκείνος στη φάση των «16».

Αναλυτικά τα ζευγάρια των playoffs:

Ντίναμο Ζάγκρεμπ – Γκενκ

Μπραν – Μπολόνια

Λουντογκόρετς – Φερεντσβάρος

Σέλτικ – Στουτγκάρδη

Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν

Φενέρμπαχτσε – Νότιγχαμ Φόρεστ

ΠΑΟΚ – Θέλτα

Λιλ – Ερυθρός Αστέρας