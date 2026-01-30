Ο Παναθηναϊκός έμαθε τον αντίπαλό του για τα playoffs του Europa League μετά την κλήρωση που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή (30/1) στα γραφεία της UEFA στη Νιόν.

Οι «πράσινοι», που ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους στη League Phase με ισοπαλία 1-1 κόντρα στη Ρόμα στο ΟΑΚΑ, θα αντιμετωπίσουν τη Βικτόρια Πλζεν.

Ο πρώτος αγώνας θα γίνει στην έδρα του Παναθηναϊκού την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου, ενώ η ρεβάνς θα διεξαχθεί εκτός έδρας μια εβδομάδα αργότερα, στις 26 Φεβρουαρίου.

Οι ακριβείς ώρες των αναμετρήσεων θα ανακοινωθούν από την UEFA.