Μετά το μεγάλο «διπλό» επί του Άγιαξ στο Άμστερνταμ και την κλήρωση των playoffs του Champions League, όπου ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Λεβερκούζεν, οι «ερυθρόλευκοι» στρέφουν την προσοχή τους στις εγχώριες υποχρεώσεις.

Το πρόγραμμα των επόμενων ημερών είναι ιδιαίτερα απαιτητικό, καθώς η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ στην Allwyn Arena την Κυριακή (1/2), τον Αστέρα AKTOR την Τετάρτη (4/2) στην Τρίπολη σε εξ αναβολής αναμέτρηση και τον Παναθηναϊκό στο «Γ. Καραϊσκάκης» την Κυριακή (8/2).

Ο Λορέντσο Πιρόλα, που αποχώρησε τραυματίας από τον αγώνα με τον Άγιαξ, δεν θα προλάβει τα παιχνίδια με ΑΕΚ και Αστέρα, καθώς αντιμετωπίζει ενοχλήσεις στη μέση. Στόχος του Ιταλού είναι να είναι έτοιμος για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.

Ενόψει του αγώνα με την ΑΕΚ, ο Μεντιλίμπαρ αναμένεται να στηριχθεί στο κεντρικό αμυντικό δίδυμο Ρέτσου – Μπιανκόν, με εναλλακτικές επιλογές τους Καλογερόπουλο και Μάντσα.