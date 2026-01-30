Ο Ολυμπιακόςανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την απόκτηση του Γκάμπριελ Κοντράσι από τον Αστέρα, με τον νεαρό επιθετικό να προορίζεται για τις ακαδημίες του συλλόγου.

Ο Κοντράσι είναι γεννημένος στις 2 Ιανουαρίου του 2009 και αποτελεί ένα από τα κορυφαία πρότζεκτ στην Ελλάδα, με τον νεαρό στράικερ να αγωνίζεται στην ομάδα της Αρκαδίας από το 2022.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:

Η Διεύθυνση Ακαδημίας Ολυμπιακού ανακοινώνει την απόκτηση του Γκάμπριελ Κοντράσι από τον Asteras Aktor.

Το νέο μεταγραφικό απόκτημα της Ακαδημίας Ολυμπιακού, γεννήθηκε στα Γαννιτσά στις 2 Ιανουαρίου 2009. Ο νεαρός επιθετικός ξεκίνησε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στον Αλμωπό Αριδαίας και το 2022 αποκτήθηκε από την Ακαδημία του Asteras Aktor.

Γκάμπριελ, καλώς ήρθες στην οικογένεια του Ολυμπιακού!

