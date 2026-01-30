Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ανακοίνωσε ότι ο κίνδυνος επέκτασης του ιού Νίπα πέραν της Ινδίας είναι χαμηλός και δεν συνιστά περιορισμούς στα ταξίδια ή το εμπόριο μετά την καταγραφή δύο μολύνσεων στη χώρα.

Ο ΠΟΥ τόνισε πως η Ινδία έχει την ικανότητα να περιορίσει ξεσπάσματα του ιού Νίπα.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ανακοίνωσε ότι ο κίνδυνος εξάπλωσης του θανατηφόρου ιού Νίπα πέραν της Ινδίας παραμένει χαμηλός, μετά την επιβεβαίωση δύο κρουσμάτων στη χώρα. Ο οργανισμός διευκρίνισε ότι δεν συνιστά περιορισμούς στα ταξίδια ή το εμπόριο.

Χώρες όπως το Χονγκ Κονγκ, η Μαλαισία, η Σιγκαπούρη, η Ταϊλάνδη και το Βιετνάμ ενίσχυσαν τους ελέγχους στα αεροδρόμια, προκειμένου να αποτρέψουν ενδεχόμενη διάδοση του ιού, έπειτα από την ανακοίνωση των νέων μολύνσεων στην Ινδία.

«Ο ΠΟΥ θεωρεί πως ο κίνδυνος περαιτέρω επέκτασης των μολύνσεων απ’ αυτά τα δύο κρούσματα είναι χαμηλός», ανέφερε ο οργανισμός σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς το Reuters, υπογραμμίζοντας ότι η Ινδία διαθέτει την ικανότητα να περιορίσει τέτοια ξεσπάσματα.

«Δεν υπάρχουν ακόμα στοιχεία ότι αυξάνεται η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο», πρόσθεσε ο ΠΟΥ, σημειώνοντας ότι βρίσκεται σε στενό συντονισμό με τις ινδικές υγειονομικές αρχές. Ωστόσο, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο περαιτέρω έκθεσης στον ιό, ο οποίος κυκλοφορεί μεταξύ των νυκτερίδων σε περιοχές της Ινδίας και του γειτονικού Μπανγκλαντές.

Ο ιός Νίπα, που μεταδίδεται κυρίως από φρουτοφάγες νυκτερίδες και ζώα όπως οι χοίροι, προκαλεί υψηλό πυρετό και φλεγμονή του εγκεφάλου. Το ποσοστό θνησιμότητας κυμαίνεται από 40% έως 75%, ενώ δεν υπάρχει μέχρι στιγμής εγκεκριμένη θεραπεία. Εμβόλια βρίσκονται σε στάδιο δοκιμών.

Η μετάδοση στους ανθρώπους γίνεται κυρίως μέσω επαφής με μολυσμένες νυκτερίδες ή φρούτα, ενώ η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο απαιτεί παρατεταμένη και στενή επαφή με ασθενείς.

Σύμφωνα με ιολόγους, μικρά ξεσπάσματα δεν είναι σπάνια, ωστόσο ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό παραμένει χαμηλός.

Ο ΠΟΥ επισημαίνει ότι η πηγή της μόλυνσης δεν έχει αποσαφηνιστεί πλήρως και χαρακτηρίζει τον ιό Νίπα προτεραιότητα λόγω της απουσίας εγκεκριμένων εμβολίων ή θεραπειών, του υψηλού ποσοστού θνησιμότητας και της πιθανότητας μετάλλαξης που θα μπορούσε να αυξήσει τη μεταδοτικότητά του.

Οι δύο υγειονομικοί που μολύνθηκαν στα τέλη Δεκεμβρίου στο ανατολικό ινδικό κρατίδιο της Δυτικής Βεγγάλης νοσηλεύονται, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.