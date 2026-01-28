Η Ινδία ανακοίνωσε δύο επιβεβαιωμένα κρούσματα του ιού Νίπα στη Δυτική Βεγγάλη, περιοχή που συνορεύει με το Μπανγκλαντές, το Μπουτάν και το Νεπάλ. Και οι δύο ασθενείς είναι υγειονομικοί και νοσηλεύονται σε μονάδα εντατικής θεραπείας.

Το υπουργείο Υγείας της Ινδίας ανέφερε ότι 196 επαφές των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων βρέθηκαν αρνητικές και είναι ασυμπτωματικές, ενώ τόνισε ότι τα διαθέσιμα δεδομένα δεν υποδεικνύουν κίνδυνο για το ευρύ κοινό.

Παρά την ήπια εικόνα για τη διάδοση, ο ιός Νίπα παραμένει ιδιαίτερα επικίνδυνος, με ποσοστό θνησιμότητας που μπορεί να φτάσει το 75%, και δεν υπάρχει διαθέσιμη ειδική θεραπεία ή εμβόλιο. Κάθε νέα έξαρση παρακολουθείται στενά από τις αρχές.

Τι είναι ο ιός Νίπα

Η νόσος μπορεί να μεταδοθεί από ζώα, μολυσμένα τρόφιμα ή με επαφή με μολυσμένο άτομο. Εντοπίζεται κυρίως σε νυχτερίδες στην Ινδία, στη Νοτιοανατολική Ασία και στην Ωκεανία.

Η μόλυνση μπορεί να έχει ποικίλη κλινική εικόνα, από ασυμπτωματική έως οξεία αναπνευστική νόσο και θανατηφόρα εγκεφαλίτιδα. Ο ιός μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο και μέσω οικόσιτων ζώων, γεγονός που ενισχύει τον επιδημικό και πανδημικό του κίνδυνο.

Μέτρα και αντίδραση γειτονικών χωρών

Ορισμένες χώρες της περιοχής έχουν αυξήσει τους ελέγχους για ταξιδιώτες από τη Δυτική Βεγγάλη.

Ταϊλάνδη: Ελέγχους στα αεροδρόμια και ειδική επιτήρηση περιοχών με νυχτερίδες.

Νεπάλ: Ενίσχυση επιτήρησης στα σύνορα και στα αεροδρόμια.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν εντοπιστεί κρούσματα εκτός Ινδίας.

Ιστορικό εξάρσεων

Ο ιός Νίπα προκαλεί κατά διαστήματα εξάρσεις σε περιοχές αυξημένου κινδύνου. Από το 1998 έχουν καταγραφεί περιστατικά σε Μπανγκλαντές, Ινδία, Μαλαισία, Φιλιππίνες και Σιγκαπούρη.

Το 2025, η Ινδία ανακοίνωσε τέσσερα κρούσματα στην πολιτεία Κεράλα, με δύο θανάτους, ενώ το Μπανγκλαντές κατέγραψε τέσσερα κρούσματα μεταξύ Ιανουαρίου και Αυγούστου.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) εκτιμά ότι ο κίνδυνος διεθνούς εξάπλωσης παραμένει χαμηλός, αλλά υπογραμμίζει την ανάγκη ενημέρωσης για τους παράγοντες κινδύνου, καθώς δεν υπάρχουν φάρμακα ή εμβόλιο για τον ιό.