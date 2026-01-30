Συγγενείς και φίλοι αποχαιρετούν τους επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ, που σκοτώθηκαν σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία την περασμένη Τρίτη 27/1.

Το τελευταίο αντίο θα πουν σήμερα και αύριο συγγενείς και φίλοι στους επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό τροχαίο δυστύχημα της περασμένης Τρίτης, 27 Ιανουαρίου, στη Ρουμανία.

Σήμερα, Παρασκευή 30 Ιανουαρίου, θα τελεστούν δύο κηδείες. Η πρώτη στις 12:00 το μεσημέρι, στον ναό Θεοπατόρων Ιωακείμ και Άννης στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης, και η δεύτερη στον ναό Προφήτη Ηλία στον Αρωνά Πιερίας.

Αύριο, Σάββατο 31 Ιανουαρίου, θα κηδευτούν οι τρεις νέοι από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στη 1:00 το μεσημέρι, ενώ οι σοροί τους θα βρίσκονται στον ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου από τις 11:00 το πρωί.

Την ίδια ημέρα, στις 12:00 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί ακόμη μία κηδεία στην Ευκαρπία, στον ναό Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου. Στις 1 μετά το μεσημέρι θα τελεστεί η ταφή ενός ακόμη θύματος του δυστυχήματος στα Στεφανινά του δήμου Βόλβης.

Η επιστροφή των σορών στη Θεσσαλονίκη

Οι σοροί των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ επαναπατρίστηκαν χθες το απόγευμα με στρατιωτικό αεροσκάφος C-130, το οποίο πέταξε έως την Τιμισοάρα για τον σκοπό αυτό.

Το αεροσκάφος προσγειώθηκε γύρω στις 6:00 μ.μ. στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», όπου περίπου 200 οπαδοί του ΠΑΟΚ συγκεντρώθηκαν για να υποδεχθούν τους συνοπαδούς τους και να τους συνοδεύσουν με μηχανοκίνητη πορεία στο γήπεδο της Τούμπας. Εκεί εκτυλίχθηκαν συγκινητικές στιγμές, καθώς οι νεκροφόρες έφταναν μία προς μία.

Οι τραυματίες του δυστυχήματος

Στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης νοσηλεύονται από χθες δύο από τους τρεις τραυματίες του μοιραίου τροχαίου. Οι οπαδοί ταξίδευαν στη Γαλλία για να παρακολουθήσουν την αγαπημένη τους ομάδα στον αγώνα απέναντι στη Λιόν.

Όπως ενημέρωσε χθες ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης με ανάρτησή του στο Χ, οι δύο τραυματίες βρίσκονται σε καλή κλινική κατάσταση. Ο τρίτος τραυματίας παραμένει για νοσηλεία στην Τιμισοάρα, καθώς υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση πριν από λίγα εικοσιτετράωρα.

Οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ είπαν αντίο στα «αδέλφια» τους στη Θύρα 4 της Τούμπας

Οι επτά φίλαθλοι του Δικεφάλου που έχασαν τη ζωή τους επέστρεψαν για τελευταία φορά στον τόπο που λάτρεψαν από μικρά παιδιά. Οι συγγενείς, οι φίλοι και οι υπόλοιποι οπαδοί του ΠΑΟΚ συγκεντρώθηκαν αρχικά έξω από το γήπεδο για να πουν το τελευταίο «αντίο», πριν εισέλθουν στη Θύρα 4.

Στην εξέδρα όπου μεγάλωσαν τα αδικοχαμένα παλικάρια, οι οπαδοί φώναξαν συνθήματα μνήμης και αγάπης, δημιουργώντας ένα φορτισμένο συγκινησιακά κλίμα. Η Θύρα 4, τόπος αναμνήσεων και πάθους για τον ΠΑΟΚ, έγινε για λίγες στιγμές ο χώρος όπου η οικογένεια του συλλόγου ένιωσε έντονα τη συλλογική θλίψη και αλληλεγγύη.

Ολυμπιακός: Ενός λεπτού σιγή και πανό στη μνήμη των θυμάτων του ΠΑΟΚ

Ο Ολυμπιακός υποδέχτηκε στο ΣΕΦ την Μπαρτσελόνα (29/1, 21:15) για τη 25η αγωνιστική της EuroLeague. Λίγο πριν το τζάμπολ, οι παίκτες, οι προπονητές και το κοινό στάθηκαν σιωπηλοί, αποτίοντας φόρο τιμής στους επτά αδικοχαμένους φίλους του ΠΑΟΚ.

Η ερυθρόλευκη ΚΑΕ είχε υποβάλει σχετικό αίτημα στη EuroLeague, το οποίο έγινε δεκτό από τους διοργανωτές, επιτρέποντας αυτή τη συγκινητική στιγμή.

Παράλληλα οι φίλοι των ερυθρολεύκων ύψωσαν πανό στη μνήμη των θυμάτων το οποίο έγραφε: “Πετάξτε ψηλά αετοί, με το κασκόλ στα χέρια, η τελευταία σας πνοή”.

Νωρίτερα ο Αρχιεπίσκοπος Λύδδης Δημήτριος τέλεσε επιμνημόσυνη δέηση. Μετά το πέρας της δέησης, φίλαθλοι και απλοί πολίτες φώναξαν «αθάνατοι».