Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές. Οι αλεπούδες που φημίζονται για την οξύνοια και τη διορατικότητά τους, αντιλαμβανόμενες την αλλαγή των καιρών, σταματούν τη μοναχική ζωή του θηρευτή και προσεταιρίζονται τον άνθρωπο.

Αυτό δεν συμβαίνει στην εξοχή αλλά μέσα στο βαθύ κράτος, στην πυκνοδομημένη Αθήνα.

Μέχρι και στο Μαξίμου πήγε να τρυπώσει η λεγόμενη Κολωνακιώτισσα αλεπού αλλά έφυγε τρέχοντας.

Στη Νέα Σμύρνη, αλεπού εθεάθη να κάθεται στην πιλοτή και να περιμένει φαγητό.

Οι αλεπούδες δεν είναι άτρωτες από τις κλιματικές συνθήκες.

Πεινούν και κρυώνουν όπως όλα τα ζώα και υποφέρουν αλλά κανείς δεν μπορεί να το δει στα μάτια τους επειδή μέχρι τώρα, κανείς από τους ανθρώπους των πόλεων δεν είχε τέτοια δυνατότητα. Και ούτε η αλεπού καθόταν.

Οπως είπαμε παραπάνω, οι εξελίξεις είναι ραγδαίες, καθώς κάθε γειτονιά τείνει να αποκτήσει και την αλεπού της.

Άτομα του είδους πολιτογραφούνται στη Νέα Σμύρνη, στο Κολωνάκι και στο Παναθηναϊκό Στάδιο, Α’ Αθηνών δηλαδή, στην Καισαριανή, στα Πετράλωνα, στον Άγιο Δημήτριο.

Και καθώς πολλοί είναι εκείνοι που έχουν φοβηθεί από την εμφάνιση αλεπούδων, θεωρώντας ότι μπορεί να τους επιτεθεί το ζώο εφόσον είναι πεινασμένο και τους δει να τρώνε π.χ. σουβλάκι – στον γόνιμο χώρο των κοινωνικών δικτύων η ζύμωση για τη νέα κοινωνική πραγματικότητα, πυκνώνει:

Να ταίζουμε τα ζωντανά ή όχι;

H μία πλευρά λέει όχι και παραθέτει – μεταξύ άλλων – και ευσύνοπτα – αυτήν την επιχειρηματολογία:

Απαγορεύεται αυστηρά το τάισμα: Η παροχή τροφής καθιστά τα άγρια ζώα εξαρτημένα από τον άνθρωπο, αυξάνοντας τον κίνδυνο ατυχημάτων και την ανεξέλεγκτη προσέγγιση σε κατοικημένες ζώνες.

Διαχείριση απορριμμάτων: Οι πολίτες καλούνται να ασφαλίζουν τους κάδους και να μην αφήνουν υπολείμματα τροφής σε εξωτερικούς χώρους, ώστε να μην προσελκύονται ζώα.

Διατήρηση απόστασης: Οι πολίτες οφείλουν να παρατηρούν το ζώο από μακριά, χωρίς να επιχειρούν να το πλησιάσουν ή να το εγκλωβίσουν.

Η άλλη πλευρά λέει: Ταΐστε τα ζώα

Γιατί; Γιατί κρύο κάνει, πεινάει το ζώο και πρέπει να φάει ή να πάει φαγητό και στα μικρά της. Η γάτα γιατί τρώει δηλαδή; Το φαινόμενο πάντως είναι σε δυναμική εξέλιξη και η αγωνία παραμένει.

Τι να κάνετε αν εντοπίσετε τραυματισμένη αλεπού

Όποιος εντοπίσει τραυματισμένη ή εξαντλημένη αλεπού μπορεί να επικοινωνήσει με την ΑΝΙΜΑ στο 210 9510075 ή με την Αστική Πανίδα του Δήμου Νέας Σμύρνης στο 210 9379282.