Πρώτα η αλεπού. Λίγο αφότου μπήκε το 2026, μία αλεπού κυκλοφορούσε αργά τη νύχτα στον Άγιο Δημήτριο και λίγες μέρες αργότερα στην Καισαριανή.

Άγνωστο αν ήταν η ίδια αλλά κινιόταν με άνεση μπροστά στις πολυκατοικίες και ήξερε ότι έπρεπε να αποφεύγει τα αυτοκίνητα.

Άλλωστε αυτά έχουν ενοχλητικά φώτα και η αλεπού δεν είναι χαζή. Και ενώ στην Καισαριανή που είναι στις παρυφές του Υμηττού μπορεί ο καθένας να δικαιολογήσει την παρουσία της, αυτό που δεν χωρά ο νους είναι ότι μία άλλη αλεπού – πιο έξυπνη από την προηγούμενη – βρέθηκε στο Κολωνάκι προφανώς για αναζήτηση τροφής και όχι επειδή γοητεύθηκε από τις βιτρίνες και την οχλοβοή.

Μόλις χθες το πρωί, μάλλον ή ίδια αλεπού ήταν πρωί πρωί μπροστά από το Καλλιμάρμαρο Στάδιο, πέρασε στην άλλη πλευρά τη Βασιλέως Κωνσταντίνου και ανηφόρισε προς το Πρεοδρικό Μέγαρο.

Πριν φτάσει εκεί στο Μέγαρο Μαξίμου, εικάζεται πως έστριψε αριστερά στον Εθνικό Κήπο με τις πάπιες και τα χρυσόψαρα.

Και ενώ σχεδόν κανένας στην επαρχία δεν θα βρισκόταν – μέχρι τώρα – να πει ότι διατηρεί τυπικές σχέσεις με κάποια αλεπού, π.χ. ότι της βάζει στην αυλή του φαγητό και αυτή έρχεται και τρώει χωρίς να τον φοβάται, τα όσα φαίνεται να συνέβησαν πριν λίγο καιρό στην Πετρούπολη, ξεπερνούν κάθε φαντασία.

Στο βίντεο που μόλις είδατε, και που ο άνθρωπος που το ανάρτησε είπε πως είναι από την Πετρούπολη της Αττικής, η αλεπού όχι μόνο δεν φεύγει αλλά τραβά και μία τσάντα για να πάρει το κρουασάν που είχε μέσα.

Τράβαγε η αλεπού, τράβαγε και εκείνος αλλά το πονηρό σαρκοφάγο θηλαστικό δεν τρόμαξε, τόσο πεινούσε, που κάθισε οκλαδόν με το βλέμμμα στο έδαφος μπας και της δώσουν κάτι να φάει.

Τώρα ο λύκος. Πιο άγαρμπος και λιγότερο πονηρός από την αλεπού, εκεί που ήταν είδος υπό εξαφάνιση στην Ελλάδα, ή υπό πληθυσμιακή πίεση, κάτι συνέβη στην εξελικτική διαδικασία και άρχισε το κοπάδι να εμφανίζει εντυπωσιακή δυναμική ανάκαμψης.

Εν συντομία, από το 2025 και μετά λύκοι έχουν εμφανιστεί – αναφερόμαστε μόνο στο Λεκανοπέδιο που ζει η μισή Ελλάδα – στον Μαραθώνα, στο Χαϊδάρι, στην Πετρούπολη και τα Άνω Λιόσια. Πλησίασαν και αυτοί κοντά στα σπίτια των ανθρώπων για να βρουν τροφή.

Πικρές αλήθειες

Και τα δύο είδη ζώων ενδημούσαν στην Αττική προτού αρχίσει μετά τη δεκαετία του 1950 να χτίζεται ολοκληρωτικά και άναρχα. Τσακάλι και αλεπούδες υπήρχαν και στο κέντρο της Αθήνας, όπως το Παγκράτι.

Μοιραία οι πληθυσμοί εξολοθρεύτηκαν και περιορίστηκαν σε πιο απομονωμένα ενδιαιτήματα. Ομως αντίθετα με τις προβλέψεις πολλών ειδικών, η πορείς της εξέλιξης τους δεν ήταν γραμμική.

Οι πληθυσμοί αναπυκνώθηκαν.

Αυτό συνέβη για διάφορους λόγους. Επειδή αναγεννήθηκαν κάποια οικοσυστήματα, επειδή απογορεύτηκε την εποχή της πανδημίας το κυνήγι και υπήρχε απόθεμα τροφής αλλά και εξαιτίας της κλιματικής αστάθειας.

Οι συνεχόμενοι άνυδροι, ήπιοι χειμώνες των τελευταίων ετών έχουν επιμηκύνει την αναπαραγωγική περίοδο των ζώων. «Όταν δεν υπάρχουν βαριές καιρικές συνθήκες, τα είδη κινούνται περισσότερο και αναπαράγονται συχνότερα», όπως εξηγεί ο Γενικός Γραμματέας Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Στάθης Σταθόπουλος.

Γεγονός είναι ότι όσο κάποια άγρια ζώα πεινούν και πλησιάζουν τον άνθρωπο, τόσο πιο οικεία θα γίνονται προς αυτόν εφόσον βρίσκουν τροφή.

Επομένως τίθεται σε λειτουργία η φυσική επιλογή που σημαίνει χοντρικά ότι όποια ζώα αποδεχτούν την αναγκαιότητα συμβίωσης με τον άνθρωπο για την εύρεση τροφής, θα εξημερωθούν σε κάποιο βαθμό αλλά να γίνουν σαν τους σκύλους μοιάζει κάπως δύσκολο αν και αποτελούν – οι τελευταίοι – εξελικτικό παρακλάδι τους.

Θέσεις εργασίας

Εφόσον κάποιοι πρωτοπόροι με το που θα βγαίνουν από την πόρτα τους για να πάνε στη δουλειά θα βλέπουν αλεπούδες με την ίδια απάθεια που βλέπουν γάτες να λιάζονται πάνω στις οροφές των αυτοκινήτων, θα θελήσουν να τις υιοθετήσουν.

Μετά τους εκπαιδευτές σκύλων θα υπάρχουν εκπειδευτές λύκων και αλεπούδων.

Στην ίδια αυλή να συμβιώσουν σκύλοι και αλεπούδες αποκλείεται. Ο σκύλος θα μένει πάντα νηστικός. Ο καθένας στο μπαλκόνι του. Όσο για τον λύκο, αυτό είναι μία άλλη συζήτηση.