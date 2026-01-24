Έκπληκτοι έμειναν όσοι βρέθηκαν το βράδυ της Παρασκευής στο Κολωνάκι, όταν στην οδό Πατριάρχου Ιωακείμ έκανε την εμφάνισή της μία αλεπού. Το απρόσμενο περιστατικό προκάλεσε εντύπωση στους περαστικούς και στα άτομα που διασκέδαζαν στην περιοχή.

Σύμφωνα με βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok, το ζώο φαίνεται ταραγμένο από τα φώτα των αυτοκινήτων. Η αλεπού περνά ανάμεσα από κάγκελα και διασχίζει γρήγορα τον δρόμο, παρά το γεγονός ότι το φανάρι για τους πεζούς ήταν κόκκινο.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει συζητήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αρκετούς χρήστες να σχολιάζουν την αυξανόμενη παρουσία άγριων ζώων στις μεγάλες πόλεις.

Λύκοι, αγριογούρουνα και αρκούδες σε πόλεις – Τι φταίει;

Τα τελευταία χρόνια, τα περιστατικά εμφάνισης άγριων ζώων σε πόλεις και οικισμούς πληθαίνουν: λύκοι στη Χαλκιδική, αλεπούδες στο Αιγάλεω, αρκούδες στο Ζαγόρι, ακόμη και αγέλες στην Ιπποκράτεια Πολιτεία. Τι ακριβώς συμβαίνει; Πρόκειται για φυσική «εισβολή» ή για μια καθυστερημένη υπενθύμιση ότι δεν είμαστε μόνοι σ’ αυτόν τον πλανήτη;

«Το αυτονόητο είναι πως πάνω στον πλανήτη δεν ζούμε μόνοι μας», λέει στα ΝΕΑ ο Γενικός Γραμματέας Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Στάθης Σταθόπουλος. «Η επιστροφή της άγριας ζωής σε περιοχές όπου είχε εξαφανιστεί για δεκαετίες είναι αποτέλεσμα πολλών παραγόντων – και, κατά μία έννοια, είναι και μια αισιόδοξη ένδειξη ότι τα οικοσυστήματα αναγεννιούνται».

Πίσω από τις «επισκέψεις» άγριων ζώων στις πόλεις, κρύβονται συγκεκριμένες αιτίες:

Πρώτον, η ερήμωση της υπαίθρου. Χωριά εγκαταλείπονται, οι αγροτικές δραστηριότητες μειώνονται, τα κοπάδια λιγοστεύουν, και έτσι οι φυσικοί χώροι τροφής των άγριων ζώων περιορίζονται.

Δεύτερον, η αναγέννηση των οικοσυστημάτων. Μετά από δεκαετίες εντατικής εκμετάλλευσης, πολλά δάση ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους – και μαζί επιστρέφουν και οι παλιοί τους κάτοικοι.

Τρίτον, η τριετής απαγόρευση της θήρας την περίοδο της πανδημίας. «Ήταν ένα σωστό μέτρο για την προστασία της δημόσιας υγείας», παραδέχεται ο Γενικός Γραμματέας, «όμως οδήγησε σε εκρηκτική αύξηση ορισμένων πληθυσμών, όπως του αγριόχοιρου».

Και, τέταρτον, η κλιματική αστάθεια. Οι συνεχόμενοι άνυδροι, ήπιοι χειμώνες των τελευταίων ετών έχουν επιμηκύνει την αναπαραγωγική περίοδο των ζώων. «Όταν δεν υπάρχουν βαριές καιρικές συνθήκες, τα είδη κινούνται περισσότερο και αναπαράγονται συχνότερα», εξηγεί.

