Ανησυχία προκαλεί στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης η εμφάνιση αγέλης λύκων κοντά σε κατοικία, όπως κατέγραψε κάμερα ασφαλείας. Στο βίντεο διακρίνονται πέντε λύκοι που κινούνται μέσα στη νύχτα προς την είσοδο του σπιτιού και στη συνέχεια απομακρύνονται. Το γεγονός έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής.

Οι λύκοι επανεμφανίστηκαν το πρωί, εντείνοντας τις ανησυχίες των κατοίκων στο σημείο, το οποίο παλαιότερα ήταν γνωστό ως «Λυκόρεμα».

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, το βράδυ της Πέμπτης μέλη της περιβαλλοντικής οργάνωσης Καλλιστώ και υπάλληλοι του τοπικού δασαρχείου βρέθηκαν στην περιοχή για να αξιολογήσουν την κατάσταση και να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγες ημέρες, κάμερα είχε καταγράψει λύκο και στο Χαϊδάρι, με τον δήμο να εκδίδει σχετικές οδηγίες προς τους πολίτες για την προφύλαξή τους.

Λύκοι, αγριογούρουνα και αρκούδες σε πόλεις – Τι φταίει;

Τα τελευταία χρόνια, τα περιστατικά εμφάνισης άγριων ζώων σε πόλεις και οικισμούς πληθαίνουν: λύκοι στη Χαλκιδική, αλεπούδες στο Αιγάλεω, αρκούδες στο Ζαγόρι, ακόμη και αγέλες στην Ιπποκράτεια Πολιτεία. Τι ακριβώς συμβαίνει; Πρόκειται για φυσική «εισβολή» ή για μια καθυστερημένη υπενθύμιση ότι δεν είμαστε μόνοι σ’ αυτόν τον πλανήτη;

«Το αυτονόητο είναι πως πάνω στον πλανήτη δεν ζούμε μόνοι μας», λέει στα ΝΕΑ ο Γενικός Γραμματέας Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Στάθης Σταθόπουλος. «Η επιστροφή της άγριας ζωής σε περιοχές όπου είχε εξαφανιστεί για δεκαετίες είναι αποτέλεσμα πολλών παραγόντων – και, κατά μία έννοια, είναι και μια αισιόδοξη ένδειξη ότι τα οικοσυστήματα αναγεννιούνται».

Πίσω από τις «επισκέψεις» άγριων ζώων στις πόλεις, κρύβονται συγκεκριμένες αιτίες:

Πρώτον, η ερήμωση της υπαίθρου. Χωριά εγκαταλείπονται, οι αγροτικές δραστηριότητες μειώνονται, τα κοπάδια λιγοστεύουν, και έτσι οι φυσικοί χώροι τροφής των άγριων ζώων περιορίζονται.

Δεύτερον, η αναγέννηση των οικοσυστημάτων. Μετά από δεκαετίες εντατικής εκμετάλλευσης, πολλά δάση ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους – και μαζί επιστρέφουν και οι παλιοί τους κάτοικοι.

Τρίτον, η τριετής απαγόρευση της θήρας την περίοδο της πανδημίας. «Ήταν ένα σωστό μέτρο για την προστασία της δημόσιας υγείας», παραδέχεται ο Γενικός Γραμματέας, «όμως οδήγησε σε εκρηκτική αύξηση ορισμένων πληθυσμών, όπως του αγριόχοιρου».

Και, τέταρτον, η κλιματική αστάθεια. Οι συνεχόμενοι άνυδροι, ήπιοι χειμώνες των τελευταίων ετών έχουν επιμηκύνει την αναπαραγωγική περίοδο των ζώων. «Όταν δεν υπάρχουν βαριές καιρικές συνθήκες, τα είδη κινούνται περισσότερο και αναπαράγονται συχνότερα», εξηγεί.