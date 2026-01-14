Αναστάτωση επικρατεί στην περιοχή του Χαϊδαρίου από την εμφάνιση λύκου σε κατοικημένη περιοχή.

Τον άγριο ζώο βιντεοσκόπησε πολίτης από το μπαλκόνι του να κόβει βόλτες στην οδό Παλαιολόγου και Τροίας, κοντά στο Δαφνί, βραδινές ώρες και αμέσως σήμανε συναγερμός. «Πληροφορηθήκαμε ότι πιθανόν να κατέβηκε από το Ποικίλο Όρος και ότι ήταν μόνος του. Οι λύκοι αναζητούν εύκολη τροφή, την οποία βρίσκουν στα σκουπίδια και γι’ αυτό συνήθως κατεβαίνουν στις πόλεις. Από τη φύση τους δεν πλησιάζουν εύκολα τον άνθρωπο. Ωστόσο, ο μηχανισμός μας ενεργοποιήθηκε άμεσα», λέει ο αντιδήμαρχος Χαϊδαρίου, Κώστας Σταθάς.

Οι κάτοικοι είναι αναστατωμένοι και επιφυλακτικοί κάθε φορά που βγαίνουν από τα σπίτια τους, κυρίως τις νυχτερινές ώρες.

Οδηγίες για την προστασία των πολιτών

Το Δασαρχείο εξέδωσε τις εξής οδηγίες προς τους πολίτες.

Σε καμία περίπτωση να μην τον ταΐσουν.

Να μην αφήνουν νεκρά ζώα σε δάση και κοντά σε σπίτια.

Όταν βγάζουν βόλτα τον σκύλο τους, να προκαλούν κάποιον θόρυβο, ώστε να αντιλαμβάνεται ο λύκος την ανθρώπινη παρουσία.

Δεν είναι η πρώτη φορά που λύκοι κατεβαίνουν σε αστικές περιοχές. Τον Νοέμβριο είχαν εντοπιστεί ξανά λύκοι στα Άνω Λιόσια και την Πετρούπολη.