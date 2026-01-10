Νέο περιστατικό επίθεσης από λύκο καταγράφηκε στην Αττική και συγκεκριμένα στο Αιγάλεω, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το άγριο ζώο κατασπάραξε ένα αδέσποτο σκυλί, γεγονός που έχει θορυβήσει τους κατοίκους.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγες ημέρες μετά την εμφάνιση λύκου στην Πετρούπολη, η οποία είχε καταγραφεί σε βίντεο και είχε ήδη προκαλέσει ανησυχία για την παρουσία άγριων ζώων κοντά σε κατοικημένες περιοχές.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η τοποθεσία της νέας επίθεσης, καθώς συνέβη σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων από τον οικισμό της Αφαίας και κοντά σε σχολική μονάδα. Το γεγονός αυτό εντείνει τους φόβους για την ασφάλεια των κατοίκων και των μαθητών.

Αν και η παρουσία των λύκων θεωρείται κρίσιμη για τη διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας, ο υπερπληθυσμός τους δημιουργεί προβλήματα στις παρυφές και εντός των πόλεων.