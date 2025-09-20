Συνεχίζεται η ανησυχία στη Σιθωνία Χαλκιδικής, καθώς καταγράφηκε νέα εμφάνιση λύκου, λίγες ημέρες μετά την επίθεση σε 5χρονο κορίτσι σε παραλία στο Μαρμάρι. Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη κινητοποίηση των τοπικών αρχών, ενώ δεν έχει ακόμα επιβεβαιωθεί αν πρόκειται για το ίδιο ζώο που ενεπλάκη στο αρχικό συμβάν.

Σύμφωνα με το xalkidikipolitiki.com, ο λύκος εντοπίστηκε αυτή τη φορά στη διασταύρωση προς το χωριό Συκιές, όπου εθεάθη να περιπλανιέται ανάμεσα σε σκυλιά. Μόλις πέρασε αυτοκίνητο, ο λύκος απομακρύνθηκε από το σημείο και χάθηκε στον κάμπο πριν τον οικισμό.

Σε εξέλιξη οι έρευνες – Όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά

Οι αρχές συνεχίζουν τις εντατικές έρευνες για τον εντοπισμό του λύκου, εξετάζοντας όλα τα πιθανά σενάρια, ακόμη και αυτό της θανάτωσής του, εφόσον κριθεί απαραίτητο για την προστασία της δημόσιας ασφάλειας.

Με εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα Δασών Ευστάθιου Σταθόπουλου, ζητείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Χαλκιδικής να προβούν σε κατεπείγουσες ενέργειες για την απομάκρυνση ή αφαίρεση του ζώου. Όπως αναφέρεται, το μέτρο θεωρείται απαραίτητο λόγω της ασυνήθιστης συμπεριφοράς του λύκου, της εξοικείωσής του με την ανθρώπινη παρουσία, αλλά και της καταγεγραμμένης επίθεσης σε άνθρωπο.

Η παρουσία και η κινητικότητα του λύκου σε κατοικημένες περιοχές, κυρίως στον Νέο Μαρμαρά, έχει καταγραφεί από τις αρμόδιες δασικές υπηρεσίες της Επιθεώρησης Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Μακεδονίας – Θράκης καθώς και από τη συνεργαζόμενη με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) περιβαλλοντική οργάνωση “Καλλιστώ”.

Τέλος, το ζήτημα παραμένει ανοιχτό και υπό στενή παρακολούθηση, με τις αρχές να επιχειρούν να διαχειριστούν την κατάσταση με γνώμονα τόσο την ασφάλεια των πολιτών όσο και την προστασία της άγριας ζωής.