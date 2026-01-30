Μετά την κολωνακιώτισσα αλεπουδίτσα και τον λύκο των βορείων προαστίων ακόμα μία αλεπού έκανε την εμφάνισή της, αυτή τη φορά στη Νέα Σμύρνη, εντός του αστικού ιστού.

Το άγριο ζώο παρατηρήθηκε να κινείται στην περιοχή, γεγονός που οδήγησε τις δημοτικές αρχές στην έκδοση ανακοίνωσης με οδηγίες για τη σωστή συμβίωση ανθρώπων και άγριας πανίδας μέσα στην πόλη.

Οι αρχές ζητούν από τους δημότες να αποφεύγουν το τάισμα της αλεπούς, να διατηρούν τους κάδους απορριμμάτων καλά κλειστούς και να κρατούν τα κατοικίδιά τους δεμένα με λουρί κατά τη διάρκεια της βόλτας.

Η θέση του Δήμου Νέας Σμύρνης

Σύμφωνα με το Γραφείο Αστικής Πανίδας του Δήμου, η εμφάνιση αλεπούδων σε κατοικημένες περιοχές είναι πλέον συχνό φαινόμενο και δεν συνιστά απειλή, εφόσον τηρούνται βασικοί κανόνες συμπεριφοράς.

Απαγορεύεται αυστηρά το τάισμα: Η παροχή τροφής καθιστά τα άγρια ζώα εξαρτημένα από τον άνθρωπο, αυξάνοντας τον κίνδυνο ατυχημάτων και την ανεξέλεγκτη προσέγγιση σε κατοικημένες ζώνες.

Διαχείριση απορριμμάτων: Οι πολίτες καλούνται να ασφαλίζουν τους κάδους και να μην αφήνουν υπολείμματα τροφής σε εξωτερικούς χώρους, ώστε να μην προσελκύονται ζώα.

Προστασία κατοικίδιων: Κατά τη διάρκεια της βόλτας, οι σκύλοι πρέπει να είναι πάντα με λουρί, για να αποφεύγονται πιθανές συμπλοκές ή μετάδοση παρασίτων.

Διατήρηση απόστασης: Οι πολίτες οφείλουν να παρατηρούν το ζώο από μακριά, χωρίς να επιχειρούν να το πλησιάσουν ή να το εγκλωβίσουν.

Ενέργειες σε περίπτωση τραυματισμένου ζώου

Όποιος εντοπίσει τραυματισμένη ή εξαντλημένη αλεπού μπορεί να επικοινωνήσει με την ΑΝΙΜΑ στο τηλέφωνο 210 9510075 ή με την Αστική Πανίδα του Δήμου Νέας Σμύρνης στο 210 9379282.

«Σεβόμαστε την άγρια ζωή στην πόλη και την προστατεύουμε διατηρώντας τις αποστάσεις», επισημαίνει ο Δήμος στην ανακοίνωσή του.