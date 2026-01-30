Κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν αλεπού να εισβάλει στον προαύλιο χώρο του Μεγάρου Μαξίμου.

Κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν ασυνήθιστη δραστηριότητα στο Μέγαρο Μαξίμου, καθώς μια αλεπού εισήλθε στον προαύλιο χώρο του κυβερνητικού κτιρίου, προκαλώντας έκπληξη στους φρουρούς.

Όπως μετέδωσε ο ΣΚΑΪ, το ζώο είχε προηγουμένως περάσει και από το Προεδρικό Μέγαρο, προτού κατευθυνθεί προς τον Εθνικό Κήπο, όπου τελικά χάθηκαν τα ίχνη του.

Το περιστατικό προστίθεται σε μια σειρά πρόσφατων εμφανίσεων αλεπούδων σε αστικές περιοχές της Αθήνας. Παρόμοια φαινόμενα έχουν εντοπιστεί στη Νέα Σμύρνη και στο Κορωπί, ενώ τον περασμένο μήνα αλεπού εντοπίστηκε κοντά στον Ευαγγελισμό.

Αλεπού στη Νέα Σμύρνη – Αντιδράσεις και οδηγίες των αρχών

Μετά την εμφάνιση της λεγόμενης «κολωνακιώτισσας» αλεπούς και του λύκου στα βόρεια προάστια, ακόμα μία αλεπού έκανε την παρουσία της στη Νέα Σμύρνη, μέσα στον αστικό ιστό.

Η παρουσία του άγριου ζώου κινητοποίησε τις δημοτικές αρχές, οι οποίες εξέδωσαν ανακοίνωση με οδηγίες για τη σωστή συμβίωση ανθρώπων και άγριας πανίδας στις πόλεις.

Οι αρχές ζητούν από τους δημότες να αποφεύγουν το τάισμα της αλεπούς, να κρατούν τους κάδους απορριμμάτων καλά κλειστούς και να βγάζουν τα κατοικίδιά τους με λουρί κατά τη διάρκεια της βόλτας.

Η θέση του Δήμου Νέας Σμύρνης

Σύμφωνα με το Γραφείο Αστικής Πανίδας του Δήμου, η εμφάνιση αλεπούδων σε κατοικημένες περιοχές είναι πλέον συχνό φαινόμενο και δεν θεωρείται απειλή, εφόσον τηρούνται βασικοί κανόνες συμπεριφοράς.

Απαγορεύεται αυστηρά το τάισμα: Η παροχή τροφής καθιστά τα άγρια ζώα εξαρτημένα από τον άνθρωπο, αυξάνοντας τον κίνδυνο ατυχημάτων και ανεξέλεγκτης προσέγγισης σε κατοικημένες ζώνες.

Διαχείριση απορριμμάτων: Οι πολίτες καλούνται να ασφαλίζουν τους κάδους και να μην αφήνουν υπολείμματα τροφής σε εξωτερικούς χώρους, ώστε να αποτρέπεται η προσέλκυση ζώων.

Προστασία κατοικίδιων: Κατά τη διάρκεια της βόλτας, οι σκύλοι πρέπει να είναι πάντα δεμένοι με λουρί, για να αποφεύγονται πιθανές συμπλοκές ή μετάδοση παρασίτων.

Διατήρηση απόστασης: Οι πολίτες οφείλουν να παρατηρούν το ζώο από μακριά, χωρίς να επιχειρούν να το πλησιάσουν ή να το εγκλωβίσουν.

Τι να κάνετε αν εντοπίσετε τραυματισμένη αλεπού

Όποιος εντοπίσει τραυματισμένη ή εξαντλημένη αλεπού μπορεί να επικοινωνήσει με την ΑΝΙΜΑ στο 210 9510075 ή με την Αστική Πανίδα του Δήμου Νέας Σμύρνης στο 210 9379282.

«Σεβόμαστε την άγρια ζωή στην πόλη και την προστατεύουμε διατηρώντας τις αποστάσεις», αναφέρει ο Δήμος στην ανακοίνωσή του.