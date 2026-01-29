Φρίντριχ Μερτς κάλεσε την Ευρώπη να επιδείξει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες, υπογραμμίζοντας ότι «είμαστε εταίροι και σύμμαχοι, όχι υποτελείς». Ο Γερμανός καγκελάριος τόνισε την ανάγκη η Ευρώπη να μάθει «τη γλώσσα της πολιτικής ισχύος» και να στηριχθεί σε τρεις βασικές αρχές: ενότητα, αυτονομία και οικονομική ανάπτυξη.

«Οι Ευρωπαίοι θα μπορέσουμε να εφαρμόσουμε τις ιδέες μας μόνο εάν μάθουμε οι ίδιοι τη γλώσσα της πολιτικής ισχύος, αν γίνουμε ευρωπαϊκή δύναμη», δήλωσε ο Μερτς από το βήμα του Ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου. Αναφερόμενος στις διεθνείς εξελίξεις, σημείωσε ότι «αναδύεται ένας νέος κόσμος μεγάλων δυνάμεων» και πως η Γηραιά Ήπειρος μπορεί να αποτελέσει παράγοντα ισχύος μέσω των αξιών της. «Η Ευρώπη υπήρξε σημαντική πολιτική δύναμη όταν επέμενε στο κράτος δικαίου ως βάση των σχέσεων μεταξύ κρατών και λαών», πρόσθεσε.

«Εταίροι και σύμμαχοι, όχι υποτελείς»

Ο καγκελάριος υπογράμμισε ότι η Γερμανία «δεν θέλει να είναι πολιτικά υποταγμένη στις ΗΠΑ». Τόνισε ωστόσο πως «το χέρι της συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες θα παραμείνει απλωμένο» και χαρακτήρισε «ευρωπαϊκή επιτυχία» την απόσυρση των απειλών του Αμερικανού προέδρου για πρόσθετους δασμούς στα προϊόντα ευρωπαϊκών χωρών που συμμετείχαν στρατιωτικά στη Γροιλανδία. «Όποιος πιστεύει ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει τους δασμούς εναντίον της Ευρώπης ως πολιτικό εργαλείο, πρέπει να γνωρίζει ότι είμαστε έτοιμοι και ικανοί να αμυνθούμε», προειδοποίησε.

Οι προτεραιότητες της Ευρώπης

Ο Μερτς ανέδειξε τρεις κρίσιμες προτεραιότητες για την ευρωπαϊκή πορεία: την ενότητα των κρατών-μελών, τη μείωση των εξαρτήσεων σε ζητήματα ασφάλειας –συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών υποδομών– και την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης ως «δύναμη διαμόρφωσης παγκόσμιας πολιτικής». Επισήμανε ότι το χάσμα ανάπτυξης μεταξύ Ε.Ε., ΗΠΑ και Κίνας διευρύνεται και προειδοποίησε πως μόνο με ισχυρή οικονομία η Ευρώπη θα διατηρήσει το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα.

Απάντηση στις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου

Ο Γερμανός καγκελάριος εξέφρασε ενόχληση για τις υποτιμητικές αναφορές του προέδρου των ΗΠΑ σχετικά με τη συμβολή των συμμάχων του ΝΑΤΟ στην αποστολή στο Αφγανιστάν μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου. «Δεν θα επιτρέψουμε να δυσφημιστεί αυτή η αποστολή, την οποία αναλάβαμε προς το συμφέρον του συμμάχου μας, των Ηνωμένων Πολιτειών», δήλωσε, αναφερόμενος στους 59 Γερμανούς στρατιώτες που σκοτώθηκαν και στους 100 που τραυματίστηκαν. «Η υπηρεσία σας ήταν και είναι ανεκτίμητη. Αντιπροσωπεύει την ελευθερία μας και την ειρήνη στον κόσμο», πρόσθεσε.

Νέες συμμαχίες και εμπορικές συμφωνίες

Παρά τη διατήρηση της διατλαντικής συνεργασίας, ο καγκελάριος υπογράμμισε ότι η Γερμανία και η Ευρώπη πρέπει να αναζητήσουν νέες στρατηγικές συμμαχίες. «Είμαστε μια κανονιστική εναλλακτική λύση στον ιμπεριαλισμό και την απολυταρχία. Έχουμε κάτι να προσφέρουμε, τόσο οικονομικά όσο και ιδεολογικά», σημείωσε.

Ο Μερτς επανέλαβε τη σημασία του ελεύθερου εμπορίου, υποστηρίζοντας πως «μόνο οι ανοιχτές αγορές είναι ο σωστός δρόμος για την ευημερία και την ασφάλεια». Τόνισε ότι πρέπει να εφαρμοστεί η συμφωνία Mercosur με τις χώρες της Νότιας Αμερικής και να συναφθεί νέα εμπορική συμφωνία με την Ινδία. Παράλληλα, επέκρινε τους Πράσινους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που, όπως είπε, συντάχθηκαν με την Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) και την Αριστερά, εμποδίζοντας την επικύρωση της συμφωνίας. «Αυτό ήταν κάτι παραπάνω από ενοχλητικό», κατέληξε.