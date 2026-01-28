Σήμερα (10.30 μμ ώρα Ελλάδας) είναι προγραμματισμένο να συναντηθεί στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες.

Στο πλαίσιο της πενθήμερης αποστολής του επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας στις ΗΠΑ, όπου μετέβη προκειμένου να συμμετάσχει στη σημερινή (5 μ.μ. ώρα Ελλάδας) κρίσιμη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας για τη Μέση Ανατολή με την κατάσταση στη Γάζα στο επίκεντρο, Γεραπετρίτης και Γκουτέρες στο πλαίσιο της σημερινής τους συνάντησης θα θέσουν επί τάπητος σειρά ζητημάτων που άπτονται (και) της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής.

Σταθερή προτεραιότητα για την ελληνική πλευρά αποτελεί το Κυπριακό. Όταν θα συναντηθεί ο Έλληνας ΥΠΕΞ με τον Γ.Γ. του ΟΗΕ θα έχουν ήδη γίνει γνωστά τα αποτελέσματα της τριμερούς συνάντησης που είναι προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί σήμερα στην Κύπρο υπό την ειδική απεσταλμένη του ΟΗΕ Μαρία Άνχελα Ολγκίν με τους Νίκο Χριστοδουλίδη και Τουφάν Ερχιουρμάν, έπειτα από τις χθεσινές, χωριστές διαβουλεύσεις που διεξήγαγε η ίδια μαζί τους.

Τόσο ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας όσο και ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών γνωρίζουν πως επί του παρόντος και όσο η Λευκωσία έχει την προεδρία στο Συμβούλιο της ΕΕ (έως το τέλος Ιουνίου) δεν αναμένεται να σημειωθεί κάποια σημαντική πρόοδος όσον αφορά το Κυπριακό καθώς η Άγκυρα που ελέγχει το ψευδοκράτος δεν πρόκειται να επιτρέψει κάτι τέτοιο.

Στις σημερινές διαβουλεύσεις Γεραπετρίτη – Γκουτέρες ψηλά στην ατζέντα αναμένεται να βρεθεί και η υπόθεση της Λιβύης. Τα τελευταία 24ωρα, εξάλλου, σημειώνεται κινητικότητα επί του εν λόγω ζητήματος, με την Ειδική Απεσταλμένη του ΟΗΕ για τη Λιβύη Χάνα Τέτε να βρίσκεται στη διχασμένη χώρα διεξάγοντας σειρά επαφών και με τις δύο πλευρές σε συνεργασία με τον Ειδικό Απεσταλμένο του προέδρου Τραμπ για την περιοχή, Μασάντ Μπούλος, με την ίδια μάλιστα να ενημερώνει τον πρωθυπουργό της προσωρινής κυβέρνησης της Τρίπολης, Αμπντούλ Χαμίντ Ντμπεϊμπά, για τoν οδικό χάρτη του δομημένου διαλόγου που προοπτικά οδηγεί στην πολιτική λύση.

Κατά τη διάρκεια του σημερινού τετ α τετ του Έλληνα ΥΠΕΞ με τον Γ. Γ. του ΟΗΕ, χρόνος αναμένεται να δοθεί και στο ζήτημα που προέκυψε με την Απόφαση 2803 την οποία ψήφισε το Συμβούλιο Ασφαλείας προκειμένου να νομιμοποιήσει το Συμβούλιο Ειρήνης του ΟΗΕ για την προσωρινή του αποστολή στοχευμένα στην περιοχή της Γάζας, προτού αυτή αλλοιωθεί κατά τον χρόνο και το εύρος της εντολής από τον προσφάτως προτεινόμενο Χάρτη του Συμβουλίου Ειρήνης που επεκτείνει την εντολή σε διάρκεια και γεωγραφική έκταση.

Δεν αποκλείεται, μάλιστα, ο Έλληνας ΥΠΕΞ να συζητήσει με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ την ιδέα που διατυπώθηκε από την ελληνική πλευρά με το πέρας της έκτακτης συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Ευρώπης περί διερεύνησης τρόπων ανάληψης (ευρωπαϊκών) πρωτοβουλιών με στόχο την επαναφορά του Συμβουλίου Ειρήνης στον αρχικό του προορισμό.

Στην έδρα του ΟΗΕ είναι σαφές πως η Ελλάδα, και υπό την ιδιότητα του μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού, τάσσεται σταθερά υπέρ των πρωτοβουλιών που προωθούν την ειρήνη και πως είναι υπέρμαχος της πολυμερούς διπλωματίας ως μέσου οικοδόμησης εμπιστοσύνης και συλλογικής συνεργασίας.

Με το τρέχον έτος να είναι το τελευταίο για τη θητεία Γκουτέρες στο τιμόνι του ΟΗΕ και την ώρα που η Ελλάδα οδεύει προς μια νέα προεδρία στο Συμβούλιο Ασφαλείας τον Οκτώβριο του 2026, δεδομένο θα πρέπει να θεωρείται πως η Αθήνα θα συζητήσει με τον Γ.Γ. του ΟΗΕ τις πρωτοβουλίες που σχεδιάζει να αναλάβει προσεχώς στο πλαίσιο της προεδρίας της, και όχι μόνο.

Ήδη ο Έλληνας ΥΠΕΞ έχει καταστήσει σαφές πως η χώρα μας θα αναλάβει πρωτοβουλίες στη Μέση Ανατολή και για την προστασία των χριστιανικών πληθυσμών αλλά και συγκεκριμένα στη Γάζα όπου υπάρχει εκπεφρασμένη πρόθεση η Ελλάδα να είναι κατά την επόμενη μέρα της δεύτερης φάσης του ειρηνευτικού σχεδίου Τραμπ – που και τυπικά ξεκινά με την ανάκτηση από πλευράς Ισραήλ της σορού του τελευταίου ομήρου που παρέμενε αγνοούμενος από την επίθεση της Χαμάς της 7ης Οκτωβρίου 2023 – ενεργώς παρούσα.