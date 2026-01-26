Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στη Νέα Υόρκη, στις 27-31 Ιανουαρίου 2026.

Αναλυτικά το πρόγραμμά του:

Την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου, ο Υπουργός Εξωτερικών θα συναντηθεί, στις 9:00 π.μ., με την Ειδική Εκπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά και τις Ένοπλες Συγκρούσεις, Vanessa Frazier.

Στο πλαίσιο της θητείας της Ελλάδας ως μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τη διετία 2025-2026, ο Υπουργός Εξωτερικών θα πραγματοποιήσει παρέμβαση στην Ανοικτή Συζήτηση του Συμβουλίου Ασφαλείας για τη Μέση Ανατολή στις 10:00 π.μ. και στις 3:30 μ.μ., θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Antonio Guterres.

Στις 5:30 μ.μ., ο κ. Γεραπετρίτης θα είναι κεντρικός ομιλητής σε συζήτηση που θα πραγματοποιηθεί στην αμερικανική δεξαμενή σκέψης «Council on Foreign Relations».

Την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου, στις 12:30 μ.μ., ο Υπουργός Εξωτερικών θα συμμετάσχει σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα “From the High Seas to the Consumer: Securing Maritime Trade and the Global Economy”.

Κατά την παραμονή του στη Νέα Υόρκη, ο κ. Γεραπετρίτης θα έχει συναντήσεις με εκπροσώπους της Ομογένειας.