Η Ελλάδα παραμένει σταθερά προσηλωμένη στις πρωτοβουλίες που προωθούν την ειρήνη και στηρίζει την πολυμερή διπλωματία ως εργαλείο οικοδόμησης εμπιστοσύνης και συνεργασίας. Αυτό υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, αναφερόμενος στο Συμβούλιο της Ειρήνης.

Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Εθνικός Κήρυκας, ο κ. Γεραπετρίτης σημείωσε ότι η Ελλάδα έχει προσκληθεί από τον Αμερικανό Πρόεδρο να συμμετάσχει ως ιδρυτικό μέλος στο Συμβούλιο της Ειρήνης. Τόνισε, ωστόσο, ότι η ελληνική θέση καθορίζεται και από την ιδιότητά της ως εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Όπως εξήγησε, η χώρα οφείλει να κινείται εντός του πλαισίου του ψηφίσματος 2803 του Συμβουλίου Ασφαλείας, το οποίο προβλέπει ότι το Συμβούλιο Ειρήνης αποτελεί προσωρινό μηχανισμό για την ειρήνευση στη Γάζα. Η απόσταση, πάντως, ανάμεσα στον προτεινόμενο Χάρτη του Συμβουλίου Ειρήνης και το ψήφισμα του ΟΗΕ προκαλεί, όπως είπε, προβληματισμό. Σε κάθε περίπτωση, η Ελλάδα παραμένει σε στενή συνεργασία με τους Ευρωπαίους εταίρους και τις σύμμαχες χώρες της.

Για τα χωρικά ύδατα και τον διάλογο με την Τουρκία

Αναφερόμενος στην επέκταση των χωρικών υδάτων έως τα 12 ναυτικά μίλια, ο υπουργός Εξωτερικών επεσήμανε ότι πρόκειται για αναφαίρετο δικαίωμα που συνδέεται με την κυριαρχία της χώρας. «Ως εκ τούτου θα το ασκήσουμε μονομερώς σε χρόνο που θα επιλεγεί από την ελληνική Πολιτεία, όπως συνέβη πριν πέντε χρόνια στο Ιόνιο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Διευκρίνισε ότι η άσκηση νόμιμου δικαιώματος δεν μπορεί να προκαλεί κρίση στις σχέσεις δύο γειτονικών χωρών ούτε να αποτελεί λόγο απειλής. Ο κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε ότι ο διάλογος με την Τουρκία διεξάγεται στο πλαίσιο δομημένης διαδικασίας που ξεκίνησε πριν από δύο χρόνια, χωρίς να περιλαμβάνει ζητήματα κυριαρχίας.

«Η μόνη διαφορά που μπορεί να τεθεί ενώπιον διεθνούς διαδικασίας είναι η οριοθέτηση ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο», ανέφερε, προσθέτοντας ότι αυτή η διαφορά αποτελεί ιστορικά τη βασική αιτία των εντάσεων. Ο διάλογος, τόνισε, δεν σημαίνει υποχώρηση ή απεμπόληση εθνικών συμφερόντων, αλλά λειτουργεί ως εγγύηση σταθερότητας και καλής γειτονίας.

Στήριξη στην ειρήνη και τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου

Αναφερόμενος στο ουκρανικό ζήτημα, ο υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε ότι η Ελλάδα στηρίζει κάθε πρωτοβουλία για τον τερματισμό του πολέμου και την εγκαθίδρυση διαρκούς ειρήνης. Η ειρήνη αυτή, σημείωσε, πρέπει να διασφαλίζει πλήρως την κυριαρχία της Ουκρανίας και να περιλαμβάνει εγγυήσεις ασφαλείας έναντι μελλοντικών απειλών.

Σχολιάζοντας συνολικά την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης, ο κ. Γεραπετρίτης ανέφερε ότι η Ελλάδα έχει ενισχύσει τη διπλωματική της ισχύ, έχει εδραιώσει συμμαχίες και θεωρείται πλέον αξιόπιστος συνομιλητής στη διεθνή σκηνή. «Αυτό οφείλεται στο ότι οι κόκκινες γραμμές μας είναι σταθερές και ενιαίες: η καθολική εφαρμογή του διεθνούς δικαίου, η προσήλωση στην πολυμέρεια, η ειρηνική επίλυση διαφορών και η καταδίκη κάθε μορφής αναθεωρητισμού», είπε χαρακτηριστικά.

Καταλήγοντας, τόνισε ότι οι αξίες αυτές που διέπουν την ελληνική εξωτερική πολιτική είναι αδιαπραγμάτευτες και δεν επιδέχονται καμία έκπτωση.