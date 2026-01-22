Σαφή θέση απέναντι στη βεντάλια των ζητημάτων που βρίσκονται στην επικαιρότητα πήρε χθες ο Γιώργος Γεραπετρίτης, αποκαλύπτοντας τις προθέσεις του ελληνικού ΥΠΕΞ αναφορικά με τη Γροιλανδία, το Συμβούλιο Ειρήνης, τα ελληνοτουρκικά και τη μελλοντική επέκταση των χωρικών υδάτων.

Όσον αφορά τη Γροιλανδία, αφού πρώτα ξεκαθάρισε πως με τις ΗΠΑ η Ελλάδα έχει μία εξαιρετικά καλή στρατηγική σχέση η οποία πρόκειται να καλλιεργηθεί έτι περαιτέρω, ακολούθως διεμήνυσε πως η οποιαδήποτε απειλή κατά της εδαφικής ακεραιότητας και της κυριαρχίας κράτους – μέλους της ευρωπαϊκής οικογένειας «θα βρει ομοθύμως απέναντι την ΕΕ. Θύμισε δε πως η Δανία είναι και εντός του ΝΑΤΟ, υπογραμμίζοντας πως η μεταπολοεμική διεθνής αρχιτεκτονική ασφαλείας βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε κλυδωνισμό. Αναγνωρίζοντας ότι υφίστανται ζητήματα ασφαλείας όπως υποστηρίζουν οι ΗΠΑ, ο Έλληνας ΥΠΕΞ τόνισε πως, παράλληλα, υπάρχουν διεθνείς συμφωνίες που διέπουν το καθεστώς στην περιοχή και ζήτησε να πρυτανεύσει ο διάλογος.

Όπως ο ίδιος σημείωσε σχετικά, πάγια ελληνική θέση είναι η απόλυτη προσήλωση στους κανόνες της διεθνούς πολυμέρειας και του Διεθνούς Δικαίου.

“Η Ελλάδα θα σταθεί στο πλευρό της χώρας η οποία θα βάλλεται στο μέλλον υπό οποιαδήποτε εκδοχή ή θα απειλείται”, υπογράμμισε ο Γιώργος Γεραπετρίτης.

Σοβαρός προβληματισμός για το Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ

Σχετικά με τη στάση που θα κρατήσει η Ελλάδα απέναντι στο Συμβούλιο Ειρήνης και την πρόσκληση Τραμπ προκειμένου να καταστεί (η χώρα μας) ιδρυτικό του μέλος, ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας παραδέχθηκε πως υπάρχει σοβαρός προβληματισμός σχεδόν από το σύνολο των κρατών της ΕΕ (πλην Ουγγαρίας) για την απόσταση μεταξύ του σχετικού ψηφίσματος του ΟΗΕ για τη Γάζα και της πρόσφατης πρότασης Τραμπ.

Ο προβληματισμός έγκειται κατ’ ουσίαν, όπως εξήγησε, στο ότι με βάση την πρόταση Τραμπ και σε αντίθεση με την Απόφαση 2803 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που και η Ελλάδα υπερψήφισε, το Συμβούλιο Ειρήνης δεν έχει προσωρινή διάρκεια ούτε και περιορίζεται στην περιοχή της Γάζας, όπως όριζε το ψήφισμα των Ηνωμένων Εθνών.

Όπως εξήγησε ο υπουργός Εξωτερικών, εκτός του ότι η Ελλάδα έχει μια πρόσθετη δέσμευση απέναντι στην τήρηση του ψηφίσματος ως μέλος του Σ.Α., επιπλέον διαπιστώνεται έπειτα από διαβουλεύσεις με τις αρχές της ΕΕ, τους Ευρωπαίους εταίρους και με αραβικά κράτη πως σχεδόν καθολικά η θέση της ΕΕ θα είναι στην παρούσα φάση να μη συνταχθεί με το Συμβούλιο Ειρήνης.

Τηρώντας στάση αναμονής για τις επόμενες ώρες και μέρες, ο Γιώργος Γεραπετρίτης σημείωσε πως η χώρα μας θα συνταχθεί με τους Ευρωπαίους εταίρους υιοθετώντας θέση συμβατή με το Διεθνές Δίκαιο και τη διεθνή πολυμέρεια, ιδίως στον ΟΗΕ.

Ελληνοτουρκικά – Ο διμερής διάλογος θα συνεχιστεί

Στο πεδίο των ελληνοτουρκικών, ο Έλληνας ΥΠΕΞ επιβεβαίωσε πως πράγματι το 6ο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας στην Τουρκία προγραμματίζεται για το πρώτο δεκαπενθήμερο Φεβρουαρίου, χωρίς ωστόσο να έχει ακόμα οριστικοποιηθει η ημερομηνια διεξαγωγής του.

Ο ίδιος τόνισε πως είναι σημαντικό να υπάρξει συνάντηση στο υψηλότερο επίπεδο καθώς, όπως είπε, πεποίθηση της Ελλάδας είναι πως θα πρέπει να συνομιλεί με τους γείτονές της. Σε σχέση με τα σενάρια για παρέμβαση της Ουάσιγκτον στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ο Έλληνας ΥΠΕΞ σημείωσε πως Αθήνα και Άγκυρα πιστεύουν πως μπορούν να λύσουν τα διμερή τους ζητήματα και να αμβλύνουν τις εντάσεις χωρίς την παρέμβαση οποιωνδήποτε τρίτων.

Απαντώντας δε σε σχετική ερώτηση, ο υπουργός Εξωτερικών ξεκαθάρισε πως «δεν έχει υπάρξει καμία απολύτως παρέμβαση» και υπογράμμισε πως ο διμερής διάλογος θα συνεχιστεί. Όσον αφορά τη δυνατότητα οριοθέτησης ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας με την Τουρκία, ο Γιώργος Γεραπετρίτης σημείωσε πως εφόσον η Ελλάδα επιμένει σε ένα θέμα προς επίλυση, και η Τουρκία θεωρεί ότι υπάρχουν άλλα, «υπάρχει ακόμα σχετική απόκλιση».

Χωρικά ύδατα – Με σχετικό νομοσχέδιο συζήτηση στη Βουλή

Για το ζήτημα της επέκτασης των χωρικών υδάτων και για το αν θα έρθει στη βουλή προς ψήφιση, ο Έλληνας ΥΠΕΞ επανέλαβε πως η Ελλάδα έχει επιφυλαχθεί ρητώς να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα έως τα 12 ν.μ. όπως προβλέπει η Διεθνής Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας.

«Θα το πράξει στον χρόνο τον οποίο η ελληνική πολιτεία κρίνει τον κατάλληλο», σημείωσε ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας τονίζοντας πως θα υπάρξει σχετική διαβούλευση με τους πολιτικούς σχηματισμούς ώστε να υπάρξει μια κοινή θέση, «μια κοινή συναίνεση».

Αφού ξεκαθάρισε για ακόμη μια φορά πως θέματα κυριαρχίας – όπως είναι τα χωρικά ύδατα – δεν τίθενται προς συζήτηση και διαπραγμάτευση καθ’ ότι πρόκειται για μονομερές δικαίωμα, ο Έλληνας ΥΠΕΞ σημείωσε πως διαπραγμάτευση θα υπάρξει επ΄αυτού μόνο μεταξύ ελληνικής κυβέρνησης και ελληνικής βουλής. Όπως χαρακτηριστικά σημείωσε, «όταν κριθεί σκόπιμο και μετά από την απαιτούμενη διαβούλευση, θα έρθει το σχετικό νομοσχέδιο».