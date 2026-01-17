Ελλάδα και Κύπρος συγκαταλέγονται μεταξύ των χωρών που έλαβαν πρόσκληση να συμμετάσχουν στο νέο Συμβούλιο Ειρήνης, το οποίο θα επιβλέπει τη διακυβέρνηση και τη μεταβατική περίοδο στη Γάζα.

Τη συμμετοχή της Ελλάδας επιβεβαίωσε αρμόδια κυβερνητική πηγή, υπογραμμίζοντας τη σημασία της παρουσίας της χώρας σε αυτή τη διεθνή πρωτοβουλία. Σύμφωνα με πληροφορίες, στα 25 ιδρυτικά μέλη του Συμβουλίου περιλαμβάνονται όλες οι χώρες που συμμετείχαν στην ιστορική τελετή του Σαρμ Ελ Σέιχ. Ανάμεσά τους βρίσκονται η Γαλλία, ο Καναδάς, οι χώρες του Κόλπου και η Τουρκία.

Η συμμετοχή της Ελλάδας και της Κύπρου αναδεικνύει την αναβάθμιση του ρόλου τους στις διεθνείς εξελίξεις, ιδιαίτερα στην ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με την ίδια κυβερνητική πηγή. Η παρουσία τους στο Συμβούλιο Ειρήνης θεωρείται ένδειξη αυξημένης διπλωματικής επιρροής στην περιοχή.

Το πλαίσιο του ειρηνευτικού σχεδίου

Η δημιουργία του Συμβουλίου εντάσσεται στη δεύτερη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου του Αμερικανού Προέδρου για τη Γάζα, όπως προβλέπεται από το Ψήφισμα 2803 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Το Συμβούλιο θα έχει ρόλο διεθνούς εποπτείας της μεταβατικής διαδικασίας και θα υποστηρίξει τις προσπάθειες σταθεροποίησης και ανοικοδόμησης.

Για την υλοποίηση της επόμενης φάσης έχουν δημιουργηθεί δύο μεταβατικά όργανα: η Εκτελεστική Επιτροπή, που θα εφαρμόζει τις πολιτικές και επιχειρησιακές πτυχές της συμφωνίας για τη Γάζα, και η Παλαιστινιακή Εθνική Τεχνοκρατική Επιτροπή, αρμόδια για την προσωρινή διοίκηση της περιοχής. Ύπατος Εκπρόσωπος του Συμβουλίου ορίστηκε ο πρώην Βούλγαρος διπλωμάτης, Νικολάι Μλαντένοφ, με αποστολή τον συντονισμό των διεθνών οργάνων που θα εμπλακούν στη διαδικασία.

Διεθνείς προσκλήσεις και συμμετοχές

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απέστειλε επιστολή προς τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, προσκαλώντας τον να γίνει ιδρυτικό μέλος του Συμβουλίου Ειρήνης, σύμφωνα με ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας. Παράλληλα, ο υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου, Μπαντρ Αμπντελάτι, δήλωσε ότι εξετάζεται αντίστοιχη πρόσκληση προς τον πρόεδρο Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι.

Όπως ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος, το Συμβούλιο Ειρήνης θα προεδρεύεται από τον Ντόναλντ Τραμπ. Μεταξύ των μελών του περιλαμβάνονται ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ο απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ, ο Τζάρεντ Κούσνερ, ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Τόνι Μπλερ, ο επιχειρηματίας Μαρκ Ρόουαν, ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Τράπεζας Ατζάι Μπάνγκα και ο πολιτικός σύμβουλος Ρόμπερτ Γκάμπριελ.

Διοικητής της Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης του παλαιστινιακού θύλακα διορίστηκε ο υποστράτηγος Τζάσπερ Τζέφερς. Στο Εκτελεστικό Συμβούλιο για τη Γάζα θα συμμετέχουν, εκτός από τους Ρούμπιο, Γουίτκοφ, Μπλερ και Κούσνερ, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, ο Καταρινός διπλωμάτης Αλί Θαουάντι, ο επικεφαλής των αιγυπτιακών μυστικών υπηρεσιών Χασάν Ρασάντ, η υπουργός Διεθνούς Συνεργασίας των ΗΑΕ Ριμ αλ Χασίμι, ο Ισραηλινο-Κύπριος επιχειρηματίας Γιακίρ Γκαμπάι, η πρώην αξιωματούχος του ΟΗΕ Σίγκριντ Κάαγκ και ο Νικολάι Μλαντένοφ.