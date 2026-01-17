Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έστειλε μια επιστολή με την οποία προσκαλεί τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να γίνει μέλος του επονομαζόμενου «Συμβουλίου Ειρήνης» που θα εποπτεύει την προσωρινή διακυβέρνηση της Γάζας, έγινε σήμερα γνωστό από την τουρκική προεδρία.

«Τη 16η Ιανουαρίου του 2026, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ως πρόεδρος ιδρυτής του Συμβουλίου Ειρήνης, έστειλε μία επιστολή στο πρόεδρό μας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με την οποία τον προσκαλεί να γίνει ιδρυτικό μέλος του Συμβουλίου Ειρήνης», έγραψε στο Χ ο Μπουρχανετίν Ντουράν, διευθυντής επικοινωνίας της τουρκικής Δημοκρατίας.

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε χθες ορισμένα μέλη του Συμβουλίου Ειρήνης, όπου θα προεδρεύει ο Τραμπ. Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκάς Χακάν Φιντάν ανακοινώθηκε ως ένα από τα μέλη του “Εκτελεστικού Συμβουλίου για τη Γάζα” μαζί με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, τον ειδικό απεσταλμένο του Τραμπ Στιβ Γουίτκοφ, τον πρώην πρωθυπουργό της Βρετανίας Τόνι Μπλερ και τον γαμπρό του Τραμπ Τζάρεντ Κούσνερ.

Η Αίγυπτος εξετάζει την πρόσκληση Τραμπ προς τον πρόεδρο Σίσι να συμμετάσχει στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα Η Αίγυπτος εξετάζει μια πρόσκληση από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προς τον Αιγύπτιο ομόλογό του Άμπντελ Φατάχ αλ Σίσι να συμμετάσχει στο επονομαζόμεν «Συμβούλιο της Ειρήνης» για τη Γάζα, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου.

أُثمّن رسالة فخامة الرئيس “دونالد ترامب” ، وجهوده المٌقدّرة في ترسيخ دعائم السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي وما تضمنته من تقدير لدور مصر المحوري في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة. كما أثمن اهتمام الرئيس “ترامب” بمحورية قضية نهر النيل لمصر، الذي يمثل شريان الحياة… — Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) January 17, 2026

Όπως επισημαίνουν οι Times of Israel η συμμετοχή επιφανών αξιωματούχων από το Κατάρ και την Τουρκία — δύο χώρες που έχουν ασκήσει έντονη κριτική στον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα — είναι πιθανό να προκαλέσει την δυσαρέσκεια της Ιερουσαλήμ, αλλά αποδεικνύει τη χρησιμότητά τους στα μάτια του Τραμπ, ο οποίος έχει επαινέσει τις ικανότητές τους να πείσουν τη Χαμάς να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός τον Οκτώβριο.

Παράλληλα ο Μιλέι ανακοίνωσε ότι έλαβε «την πρόσκληση για την Αργεντινή να συμμετάσχει, ως ιδρυτικό μέλος, στο Συμβούλιο Ειρήνης». «Η Αργεντινή θα στέκεται πάντα στο πλευρό των χωρών που αντιμετωπίζουν με θάρρος την τρομοκρατία, που υπερασπίζονται τη ζωή και την περιουσία και που προωθούν την ειρήνη και την ελευθερία. Είναι τιμή για εμάς να μοιραζόμαστε μια τόσο μεγάλη ευθύνη» πρόσθεσε σε ανάρτησή του στο Χ.