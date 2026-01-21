Η Ελλάδα εκφράζει επιφύλαξη για τη συμμετοχή της στο Συμβούλιο Ειρήνης που πρότεινε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντ. Τραμπ, καθώς η πρόταση διαφέρει από το ψήφισμα 2803 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που αναφέρεται στη Γάζα και επιλύει ζητήματα της περιοχής.

Η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι προς το παρόν να μην συνταχθεί με το Συμβούλιο Ειρήνης, και η Ελλάδα θα ακολουθήσει την ευρωπαϊκή γραμμή, διατηρώντας όμως δυνατότητα αξιολόγησης σε περίπτωση διαφοροποιήσεων.

Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης χαρακτήρισε «εξαιρετική» τη στρατηγική σχέση Ελλάδας-ΗΠΑ και υπογράμμισε την αξία της διατήρησης των αδιαπραγμάτευτων αρχών της διεθνούς πολιτικής και πολυμέρειας.

Η Ελλάδα υποστηρίζει την ΕΕ απέναντι σε οποιαδήποτε απειλή κατά της κυριαρχίας της Γροιλανδίας, που ανήκει σε κράτος μέλος της Ένωσης.

Η Ελλάδα εκφράζει επιφυλάξεις ως προς τη συμμετοχή της στο Συμβούλιο Ειρήνης που πρότεινε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι θα συνταχθεί με τη γραμμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Action 24, τόνισε ότι υπάρχει ήδη το ψήφισμα 2803 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, το οποίο αφορά τη Γάζα και την επίλυση ζητημάτων στην περιοχή. Όπως εξήγησε, η νέα πρόταση δεν περιορίζεται στη Γάζα, αλλά αφορά συνολικά τις διεθνείς διενέξεις και έχει μόνιμο χαρακτήρα, γεγονός που δημιουργεί απόσταση από το ισχύον ψήφισμα.

Ο κ. Γεραπετρίτης σημείωσε ότι η θέση της ΕΕ είναι να μην συμμετάσχει στο Συμβούλιο Ειρήνης στην παρούσα φάση. Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα θα κινηθεί σε πλήρη συντονισμό με τους ευρωπαίους εταίρους της, χωρίς να αγνοεί την πραγματικότητα. «Θα το αξιολογήσουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο επανεξέτασης της στάσης εφόσον υπάρξουν διαφοροποιήσεις εντός της ΕΕ.

Αναφερόμενος στις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο υπουργός χαρακτήρισε «εξαιρετική» τη στρατηγική συνεργασία, τονίζοντας ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να την ενισχύει. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Γροιλανδία αποτελεί τμήμα κράτους-μέλους της ΕΕ και οποιαδήποτε απειλή κατά της κυριαρχίας της θα αντιμετωπιστεί συλλογικά από την Ένωση. Ο κ. Γεραπετρίτης περιέγραψε τη στάση της Ελλάδας ως θέση «αξιακού ρεαλισμού», επιμένοντας στην προσήλωση στους κανόνες της διεθνούς πολυμέρειας και στις αδιαπραγμάτευτες αξίες που διέπουν την εξωτερική πολιτική της χώρας.

Η στάση της Ελλάδας στην Ευρώπη και οι αρχές του διεθνούς δικαίου

Ο υπουργός Εξωτερικών επεσήμανε ότι η Ελλάδα θα σταθεί στο πλευρό κάθε κράτους-μέλους της ΕΕ που ενδέχεται να δεχθεί απειλές στο μέλλον, υπογραμμίζοντας πως η Ευρώπη είναι ισχυρή μόνο όταν παραμένει ενωμένη. Τόνισε ότι η διεθνής σταθερότητα προϋποθέτει σαφείς κανόνες και προειδοποίησε απέναντι στη λογική του «δικαίου του ισχυρού». «Το σήμερα δημιουργεί προηγούμενα για το μέλλον», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι για την Ελλάδα υπάρχει μόνο ο δρόμος της καθολικότητας του διεθνούς δικαίου.

Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις και η διπλωματική παρουσία

Ο κ. Γεραπετρίτης ανέφερε ότι το διπλωματικό αποτύπωμα της Ελλάδας έχει ενισχυθεί σημαντικά. Ενημέρωσε ότι το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας θα πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα το πρώτο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου. «Θέλουμε να συζητούμε με την Τουρκία», είπε, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να υποχωρήσει από τις πάγιες θέσεις της.

Επεσήμανε ότι οι δύο χώρες μπορούν να μειώνουν τις εντάσεις χωρίς την εμπλοκή τρίτων, καθώς ο διάλογος λειτουργεί αποτελεσματικά τα τελευταία 2,5 χρόνια. Ανέφερε πως η Ελλάδα θεωρεί μοναδικό αντικείμενο συζήτησης τον καθορισμό υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ, θέμα που μπορεί να παραπεμφθεί στα διεθνή δικαστήρια. Αντίθετα, εάν η Τουρκία επιμένει ότι υπάρχουν και άλλα ζητήματα, τότε υπάρχει σαφής απόκλιση. «Σήμερα μπορούμε να συζητούμε από θέση αυτοπεποίθησης», σημείωσε ο υπουργός.

Για το ζήτημα της επέκτασης των χωρικών υδάτων, δήλωσε ότι το θέμα θα έρθει στη Βουλή όταν κριθεί κατάλληλη η χρονική στιγμή. Τόνισε ότι η Ελλάδα θα κινηθεί σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, διατηρώντας το κυρίαρχο δικαίωμά της να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα όποτε το θεωρήσει σκόπιμο.

Εσωτερικό πολιτικό σκηνικό

Αναφερόμενος στο «κόμμα Καρυστιανού», ο κ. Γεραπετρίτης επισήμανε ότι η πολιτική σταθερότητα αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα για την Ελλάδα. Τόνισε ότι κάθε πολίτης έχει δικαίωμα να ιδρύσει κόμμα και να εκφράσει πολιτικό λόγο, ωστόσο υπογράμμισε την ανάγκη για υπευθυνότητα, σοβαρότητα και συνέπεια. «Υποφέραμε πολύ από μαθητευόμενους μάγους. Η χώρα δεν αντέχει άλλα πειράματα που θα οδηγήσουν στην καταστροφή», δήλωσε χαρακτηριστικά.