Stranger Things θα συνεχιστεί μέσω μιας προ-σειράς κινουμένων σχεδίων με τίτλο Stranger Things: Tales From ‘85, η οποία αναπτύσσεται από τον Eric Robles και αναδιαμορφώνει το σύμπαν της πρωτότυπης σειράς.

Η νέα σειρά κινουμένων σχεδίων τοποθετείται στο χειμώνα του 1985, δηλαδή ανάμεσα στις σεζόν 2 και 3 του Stranger Things, παρουσιάζοντας νεότερες εκδοχές των χαρακτήρων Eleven, Mike, Will, Lucas, Dustin και Max.

Παρά το οριστικό τέλος της αρχικής σειράς μετά την πέμπτη σεζόν, το franchise Stranger Things εξακολουθεί να επεκτείνεται με διάφορα μέσα όπως aftershows, ντοκιμαντέρ, παιχνίδια και μυθιστορήματα.

Το Stranger Things μπορεί να ολοκληρώθηκε μετά από πέντε επιτυχημένες σεζόν, ωστόσο ο κόσμος του συνεχίζει να επεκτείνεται. Η πλατφόρμα Netflix ετοιμάζει μια νέα animated prequel σειρά, μέσα από την οποία επαναπροσδιορίζει μέρος της ιστορίας του δημοφιλούς franchise.

Η σειρά Stranger Things έχει ήδη κατακτήσει μια θέση ανάμεσα στις πιο επιτυχημένες τηλεοπτικές παραγωγές όλων των εποχών. Με τεράστια απήχηση παγκοσμίως, η πλατφόρμα streaming δεν δείχνει διατεθειμένη να εγκαταλείψει το σύμπαν του Hawkins.

Μετά το φινάλε της πέμπτης σεζόν και την ανατροπή στην ιστορία της Eleven (Millie Bobby Brown), η ιστορία επιστρέφει με το νέο project Stranger Things: Tales From ‘85. Πρόκειται για μια animated prequel σειρά που φιλοδοξεί να επεκτείνει το lore του αρχικού show, ενώ παράλληλα φωτίζει άγνωστες πτυχές των ηρώων.

Το Stranger Things: Tales From ‘85 και η νέα αφήγηση

Η σειρά, σε ανάπτυξη από τον Eric Robles, τοποθετείται χρονικά στον χειμώνα του 1985, δηλαδή ανάμεσα στη δεύτερη και την τρίτη σεζόν του Stranger Things. Οι θεατές θα ξανασυναντήσουν νεότερες εκδοχές των Eleven, Mike, Will, Lucas, Dustin και Max, σε μια περίοδο που συνδέει δύο κομβικές φάσεις της ιστορίας.

Για σύγκριση, στη δεύτερη σεζόν ο Will βρίσκεται υπό την επιρροή του Mind Flayer, η Eleven ζει κρυμμένη στο σπίτι του Hopper και γνωρίζουμε την Kali. Στην τρίτη, οι Ρώσοι προσπαθούν να ανοίξουν ξανά την πύλη προς το Upside Down κάτω από το εμπορικό κέντρο Starcourt Mall.

Στο Tales From ‘85, η ομάδα αντιμετωπίζει νέα τέρατα και ένα παραφυσικό μυστήριο, σε ένα ύφος πιο φιλικό προς την οικογένεια. Παράλληλα, η σειρά εισάγει έναν νέο χαρακτήρα, τη Nikki Baxter, η οποία περιγράφεται ως πιο ψηλή και δυναμική από τους υπόλοιπους ήρωες.

Η νέα ηρωίδα και οι θεωρίες γύρω από την τύχη της

Η Nikki φαίνεται να αποτελεί αποκλειστικό πρόσωπο του Stranger Things: Tales From ‘85, καθώς δεν εμφανίζεται ούτε αναφέρεται σε καμία από τις πέντε σεζόν της αρχικής σειράς. Αυτό έχει οδηγήσει πολλούς θεατές να υποθέσουν ότι η παρουσία της δεν θα διαρκέσει πολύ.

Η επικρατέστερη θεωρία είναι πως η Nikki ίσως πεθάνει κατά τη διάρκεια του prequel, γεγονός που εξηγεί την απουσία της από τα μεταγενέστερα γεγονότα. Άλλοι θεωρούν πιθανό να εγκαταλείψει το Hawkins μαζί με την οικογένειά της, αποφεύγοντας έτσι τον τρόμο του Upside Down.

Κίνδυνος για αντιφάσεις με το αρχικό canon

Η δημιουργία ενός animated prequel ανάμεσα σε δύο σεζόν αποτελεί πρόκληση, καθώς υπάρχει ο κίνδυνος να παραβιαστεί η υπάρχουσα μυθολογία του Stranger Things. Η εισαγωγή ενός νέου χαρακτήρα που δεν έχει ποτέ αναφερθεί ενδέχεται να προκαλέσει ερωτήματα για τη συνοχή του σύμπαντος.

Η συμμετοχή της Nikki στην παρέα της Eleven μπορεί να αλλάξει τη χημεία της ομάδας και να δημιουργήσει ασυνέπειες στην αφήγηση. Το στοίχημα για το Tales From ‘85 είναι να ενσωματώσει τον νέο χαρακτήρα με τρόπο που να μην αλλοιώνει την ιστορία, αλλά να τη συμπληρώνει.

Πόσα prequels αντέχει το Stranger Things;

Προς το παρόν, το Tales From ‘85 είναι το μοναδικό prequel σε εξέλιξη. Ωστόσο, δεν αποκλείεται το Netflix να προχωρήσει σε περισσότερα, όπως μια ιστορία ανάμεσα στις σεζόν 4 και 5, όπου υπήρξε χρονικό κενό που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί δημιουργικά.

Επιπλέον, θα μπορούσαν να υπάρξουν prequels αφιερωμένα σε χαρακτήρες όπως η Max, ο Murray ή η Robin, ή ακόμα και μια σειρά που θα εξερευνά το Hawkins Lab πριν τα γεγονότα της πρώτης σεζόν. Όποια κι αν είναι η συνέχεια, το Netflix καλείται να επεκτείνει το σύμπαν του Stranger Things χωρίς να θυσιάσει τη συνοχή και τη μαγεία που το καθιέρωσε.