Τη στιγμή που οι θαυμαστές πίστεψαν πως είχαν αποχαιρετήσει οριστικά το Χόκινς από το Stranger Things, το Netflix ετοιμάζει ακόμη μία έκπληξη. Η πλατφόρμα ανακοίνωσε την κυκλοφορία ενός νέου ντοκιμαντέρ, αφιερωμένου στα παρασκήνια της τελευταίας σεζόν της επιτυχημένης σειράς.

Το ντοκιμαντέρ καταγράφει τις πιο συγκινητικές στιγμές των πρωταγωνιστών, από τις τελευταίες αναγνώσεις σεναρίου μέχρι τη μακρά δημιουργική διαδρομή που οδήγησε στο φινάλε. Με έντονο συναισθηματικό φορτίο και ανέκδοτο υλικό, λειτουργεί ως ένας αποχαιρετισμός για όσους δεν είναι ακόμη έτοιμοι να πουν αντίο στο σύμπαν του Stranger Things.

Υπό τη σκηνοθετική καθοδήγηση της Μαρτίνα Ράντουαν, το ντοκιμαντέρ θέλει να είναι ένα εκτενές ντοκουμέντο για τη δημιουργία της σειράς που έκανε ρεκόρ ακολουθώντας το καστ, τους δημιουργούς και το τεχνικό συνεργείο στις τελευταίες τους ημέρες στο πλατό.

«Πρόκειται για μια σπάνια ματιά στον τρόπο με τον οποίο ολοκληρώθηκε η σειρά που επηρέασε την ποπ κουλτούρα όσο λίγες, καταγράφοντας τη στιγμή που οι πρωταγωνιστές αποχαιρετούν τους ρόλους που τους ανέδειξαν» σημειώνει η πλατφόρμα με τους αδελφούς Ντάφερ να χαιρετούν ακόμη ένα προϊόν γύρω από τη μυθολογία που επινόησαν.

Οι Ντάφερ, οι δημιουργοί της σειράς, αποκάλυψαν ότι η ιδέα για αυτό το ντοκιμαντέρ πηγάζει από τη δική τους αγάπη για τον κινηματογράφο. Μεγαλώνοντας στο Ντάραμ της Βόρειας Καρολίνας, ο Ματ και ο Ρος Ντάφερ ονειρεύονταν να γίνουν σκηνοθέτες, βλέποντας τα αφιερώματα στην επιβλητική κινηματογραφική εποποιϊα του Lord Of The Rings.

Η κυκλοφορία του ντοκιμαντέρ έρχεται μόλις λίγες ημέρες μετά την παγκόσμια πρεμιέρα του τελευταίου επεισοδίου της σειράς, που πραγματοποιήθηκε την παραμονή της Πρωτοχρονιάς για μια ανθρώπινη προσέγγιση στη σειρά-φαινόμενο που έγραψε τους κανόνες της μυθοπλασίας στη streaming βιομηχανία.