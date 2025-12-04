Η 5η σεζόν της δημοφιλούς σειράς επιστημονικής φαντασίας «Stranger Things» του Netflix σημείωσε εντυπωσιακή πρεμιέρα, συγκεντρώνοντας 59,6 εκατομμύρια προβολές μέσα στις πρώτες πέντε ημέρες προβολής της πλατφόρμας, καταρρίπτοντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ.

Η σειρά κατέλαβε την πρώτη θέση σε 90 από τις 93 χώρες όπου διατίθεται, ενώ η πρεμιέρα της καταγράφηκε ως η μεγαλύτερη στην ιστορία του Netflix για αγγλόφωνη παραγωγή. Πρόκειται για το τρίτο μεγαλύτερο ντεμπούτο συνολικά στην πλατφόρμα, μετά τη 2η και 3η σεζόν του κορεατικού Squid Game.

Σύμφωνα με το Variety, η τηλεθέαση παρουσίασε σημαντική αύξηση σε σχέση με την τέταρτη σεζόν, η οποία είχε συγκεντρώσει 287 εκατομμύρια ώρες παρακολούθησης το 2022. Τότε, το Netflix υπολόγιζε την απήχηση σε ώρες μετάδοσης και όχι σε αριθμό προβολών, που αντιστοιχούν περίπου σε 22 εκατομμύρια. Έτσι, η νέα σεζόν κατέγραψε αύξηση 171%, αν και πρέπει να σημειωθεί ότι η μέτρηση της πέμπτης σεζόν περιελάμβανε πέντε ημέρες, έναντι τριών της προηγούμενης.

Μέχρι στιγμής, το Netflix έχει διαθέσει τα τέσσερα πρώτα επεισόδια της νέας σεζόν. Η πλατφόρμα ανακοίνωσε ότι τρία ακόμη θα κυκλοφορήσουν στις 25 Δεκεμβρίου, ενώ το τελευταίο επεισόδιο θα προβληθεί στις 31 Δεκεμβρίου.

Το εορταστικό αυτό χρονοδιάγραμμα αναμένεται να διατηρήσει το Stranger Things στην κορυφή των παγκόσμιων charts έως το τέλος του έτους, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική του δυναμική στο κοινό του Netflix.