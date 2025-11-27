Το Netflix βρέθηκε αντιμέτωπο με μια απρόσμενη ανατροπή τα ξημερώματα της Πέμπτης 27 Νοεμβρίου, όταν η πλατφόρμα κατέρρευσε λίγα μόλις λεπτά μετά την κυκλοφορία των πρώτων τεσσάρων επεισοδίων της πολυαναμενόμενης 5ης και τελευταίας σεζόν του Stranger Things.

Το πρόβλημα – και η γρήγορη λύση

Χιλιάδες χρήστες σε όλο τον κόσμο έχασαν ξαφνικά πρόσβαση στο περιεχόμενο, με τα social media να γεμίζουν από μηνύματα απογοήτευσης και εκνευρισμού.

Netflix crashed following the premiere of ‘Stranger Things 5.’ pic.twitter.com/xGQlrZOxuP — Pop Base (@PopBase) November 27, 2025

The show is so GOATED Netflix literally crashed worldwide We all refreshing at the same time 😭#StrangerThings5 pic.twitter.com/PTn004cvvd — Siddhesh (@DeelipSiddhesh) November 27, 2025

Η αναστάτωση, ωστόσο, αποδείχθηκε σύντομη. Εκπρόσωπος της πλατφόρμας επιβεβαίωσε στο PEOPLE ότι «ορισμένα μέλη αντιμετώπισαν ένα σύντομο πρόβλημα κατά τη ροή σε τηλεοπτικές συσκευές, όμως η υπηρεσία αποκαταστάθηκε για όλους μέσα σε πέντε λεπτά».

Λίγες ώρες πριν από την πρεμιέρα, ο συνδημιουργός της σειράς Ross Duffer είχε αποκαλύψει μέσω Instagram ότι το Netflix είχε αυξήσει το εύρος ζώνης κατά 30% για να προλάβει πιθανή υπερφόρτωση — μια κίνηση που τελικά δεν αποδείχθηκε αρκετή για να αποτρέψει τη σύντομη διακοπή.