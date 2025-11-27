Το Netflix βρέθηκε αντιμέτωπο με μια απρόσμενη ανατροπή τα ξημερώματα της Πέμπτης 27 Νοεμβρίου, όταν η πλατφόρμα κατέρρευσε λίγα μόλις λεπτά μετά την κυκλοφορία των πρώτων τεσσάρων επεισοδίων της πολυαναμενόμενης 5ης και τελευταίας σεζόν του Stranger Things.

Το πρόβλημα – και η γρήγορη λύση

Χιλιάδες χρήστες σε όλο τον κόσμο έχασαν ξαφνικά πρόσβαση στο περιεχόμενο, με τα social media να γεμίζουν από μηνύματα απογοήτευσης και εκνευρισμού.

Η αναστάτωση, ωστόσο, αποδείχθηκε σύντομη. Εκπρόσωπος της πλατφόρμας επιβεβαίωσε στο PEOPLE ότι «ορισμένα μέλη αντιμετώπισαν ένα σύντομο πρόβλημα κατά τη ροή σε τηλεοπτικές συσκευές, όμως η υπηρεσία αποκαταστάθηκε για όλους μέσα σε πέντε λεπτά».

Λίγες ώρες πριν από την πρεμιέρα, ο συνδημιουργός της σειράς Ross Duffer είχε αποκαλύψει μέσω Instagram ότι το Netflix είχε αυξήσει το εύρος ζώνης κατά 30% για να προλάβει πιθανή υπερφόρτωση — μια κίνηση που τελικά δεν αποδείχθηκε αρκετή για να αποτρέψει τη σύντομη διακοπή.

