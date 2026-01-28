«Δούλευα 28 χρόνια και ήθελα τα δικά μου κόκκαλα να αφήσω εκεί μέσα, όχι της κόρης μου. Έθαψα την κόρη μου στη “Βιολάντα”. Την έθαψα», ανέφερε η μητέρα της αδικοχαμένης 44χρονης.

Οι μαρτυρίες των διασωθέντων συγκλονίζουν. Περιγράφουν τα όσα εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα της Δευτέρας στο εργοστάσιο “Βιολάντα”.

«Έσβησαν τα πάντα, και μετά από όσο θυμάμαι πεταχτήκαμε κάτω και αμέσως άρχισαν να πέφτουν πάνελ», είπε η Γωγώ Σκρέτα, εργαζόμενη του εργοστασίου.

Η Γωγώ Σκρέτα ήταν μόλις 50 μέτρα μακριά από τις 5 γυναίκες που έχασαν τη ζωή τους στη φονική έκρηξη.

Φωνάζει “κορίτσια, κορίτσια, βγείτε γρήγορα έξω”. Τα υπόλοιπα κορίτσια τα φώναζε η Χρύσα, αλλά δεν ακούγαμε καμία φωνή, τίποτα», συνέχισε η κα. Σκρέτα.

Ένας άλλος εργαζόμενος του εργοστασίου για 30 δευτερόλεπτα δεν βρισκόταν κι εκείνος στο σημείο της τραγωδίας.

«Ήμουν μέσα, σαν υπάλληλος μέσα για 30 δευτερόλεπτα, δεν ήμουν στο σημείο που έγινε η έκρηξη που ήταν τα πέντε κορίτσια, έτυχε πέρασα και πήγα μέχρι τα αποδυτήρια ακούστηκε το μπαμ, έπεσε όλο το εργοστάσιο βόμβα λες και ήταν βόμβα», ανέφερε εργαζόμενος της επιχείρησης για την ημέρα του δυστυχήματος.

«Έχω χτυπήσει. Είναι εσωτερικά τα χτυπήματα. Απλώς είναι το ψυχολογικό το όλο κομμάτι.Ήμασταν όλοι εν ώρα εργασίας. Κανένας δεν ήταν σε διάλειμμα, από αυτά που ακούγονται», υπογράμμισε άλλος εργαζόμενος του εργοστασίου Βιολάντα.

Θρήνος για τις μητέρες

Όλες ήταν μητέρες. Σκληρά εργαζόμενες γυναίκες που επέλεξαν τη νυχτερινή βάρδια για να είναι τα πρωινά κοντά στα παιδιά τους.

Μητέρα ενός 13χρονου αγοριού ήταν και η 44χρονη Ελένη. Ήταν υπάλληλος της επιχείρησης για 12 ολόκληρα χρόνια.

«Πρώτα ήταν η μητέρα της χρόνια εκεί, και μετά πήρε και τη Λένα εκεί και έκαναν εναλλάξ τη βάρδια. Γι΄αυτό δούλευε βραδινή βάρδια, για να ανταπεξέλθει στα οικογενειακά βάρη», είπε ο κουμπάρος του θύματος.

Είχαν τρία παιδιά η καθεμιά. Ο λόγος για την 56χρονη Βούλα που δούλευε 10 χρόνια εκεί και η 56χρονη Τάσια που μετρούσε αντίστροφα για τη σύνταξη.

«Μιλήσαμε την Κυριακή. Μου είπε ότι θα πάνε να κόψουν την βασιλόπιτα», είπε η μητέρα της αδικοχαμένης Τασίας.

Δύο παιδάκια 3 και 5 ετών αφήνει πίσω της η αδικοχαμένη Βάσω, ενώ η 65χρονη Αγάπη, εκτός από παιδιά, είχε αποκτήσει πρόσφατα και εγγονάκι.

Είχε έναν χρόνο για την σύνταξη. Έσκασε “βόμβα” εκεί μέσα, σηκώθηκε όλο στον αέρα, τι ήταν δεν ξέρουμε», δήλωσε ο σύζυγος της 65χρονης.

Τα δραματικά τελευταία λεπτά που βίωσαν μέσα στο φλεγόμενο κτίριο αποκαλύπτονται μέσα από τις μαρτυρίες όσων διασώθηκαν.

«Ξαφνικά οι γυναίκες αυτές, ήταν πολύ κοντά στο σημείο που άνοιξε το πάτωμα και η φλόγα μαζί πάνω. Έπεσαν όλοι κάτω στο πάτωμα.

Άνοιξε η τρύπα αυτή και οι γυναίκες που ήταν γύρω από αυτή, έπεσαν μέσα στο υπόγειο.

Με την έκρηξη και το τράνταγμα, έπεσαν κάτω και έπεσαν τα υλικά πάνω τους. Έπεσαν τα πάνελ και τους πλάκωσαν», είπε μητέρα διασωθείσας.

Τριήμερο πένθος για τη Θεσσαλία.

Αδελφή θύματος στο LIVE NEWS: «Όλοι έλεγαν ότι μύριζε προπάνιο – Εάν έκανες καταγγελία έχανες τη δουλειά σου»

Η αδελφή της Ελένης Κατσαρού που ήταν ένα από τα θύματα του εργατικού δυστυχήματος μίλησε για τις συνθήκες εργασίας στην εν λόγω επιχείρηση.

«Εγώ θέλω να δικαιωθεί η αδελφή μου και δεν θέλω τίποτα άλλο. Ο καθένας μπορεί να υποστηρίζει ό,τι θέλει για να καλύψει τη μεριά του. Εγώ υποστηρίζω αυτά που έγιναν και θέλω να δικαιωθεί η αδελφή μου. Δεν θέλω τίποτα άλλο».

Δημοσιογράφος: Η δική σας η αδελφή έλεγε ότι μύριζε.

«Το έλεγαν όλοι όσοι δούλευαν εκεί και αυτοί που λένε το αντίθετο το ήξεραν. Από την στιγμή που βρήκαν προπάνιο, βρήκαν τις σωλήνες ότι είχαν τρύπες. Άρα κάτι έφταιγε. Κάτι έμεινε έτσι, χωρίς να διορθωθεί. Το ήξεραν όλοι και οι εργαζόμενοι το ήξεραν και δεν έγινε τίποτα. Όλοι το ξέρανε, απλώς αμελούσαν να φτιάξουν αυτά που έπρεπε».

Δημοσιογράφος: Είχε υπάρξει ένα ατύχημα ξανά με έναν εργαζόμενο.

«Πολλές φορές. Πολλές φορές. Κόβονταν δάχτυλα. Χτυπούσε ο κόσμος. Πήγαιναν με ράμματα στο νοσοκομείο. Γίνονταν πολλά. Δεν υπήρχαν τρόποι ασφαλείας προφανώς. Ήταν άθλιες οι συνθήκες και υπολειτουργούσαν και το συγκεκριμένο βράδυ έλειπε προσωπικό και υπολειτουργούσαν. Κάποιος αρρώστησε. Κάποιος δεν πήγε. Κάποιος είχε ένα άρρωστο παιδί. Άρα η βάρδια υπολειτουργούσε. Καταγγελίες δεν γίνονταν. Εάν έκανες καταγγελία έχανες την δουλειά σου. Αδιαφορούσαν. Το άκουσα και από άλλους εργαζόμενους που ήρθαν στο σπίτι».

Συγγενείς θυμάτων του εργοστασίου Βιολάντα μιλούν στο LIVE NEWS

Η κουμπάρα της Ελένης Κατσαρού που «έχασε» την ζωή της στο εργοστάσιο «Βιολάντα» μίλησε στο LIVE NEWS.

«Η Ελένη ήταν ένα αξιόλογο κορίτσι. Χαρούμενο, δουλευταρού. Πήγαινε το πρωί για δουλειά και γυρνούσε με το χαμόγελο στα χείλη. Δεν περίμενα να ακούσω ότι συνέβη αυτό. Είχα την ελπίδα να είναι στους διασωθέντες», ανέφερε η κ. Αγγελική.

Ο κουμπάρος της αδικοχαμένης Βάσως Σκαμπαρδώνη, μίλησε επίσης στο LIVE NEWS.

«Είχαν ενημερώσει ότι υπάρχει μια διαρροή και τους μυρίζει, αλλά δεν ξέρω γιατί δεν έκαναν περαιτέρω ενέργειες. Η γυναίκα που «έφυγε» ήταν μια καταπληκτική γυναίκα, μια μάνα αξιοπρεπέστατη. Γυρίζει πίσω; Δεν γυρίζει αυτή την στιγμή. Εγώ πρέπει να δώσω κουράγιο στον φίλο μου και να είμαι δίπλα του», είπε αρχικά.

– Πόσα χρόνια ήταν στο εργοστάσιο;

«Δεν είχε χρόνο, ήταν μήνες, ήταν 4-5 μόνο. Τώρα πήγε για δουλειά. Μετά που είχε κλείσει την επιχείρησή της, ήταν άνεργη και ήταν με τα παιδιά. Δυσκολεύονταν και βρέθηκε αυτή η δουλειά που θεωρείται ότι ήταν μια ασφαλής και μια καλή δουλειά για τα Τρίκαλα και πήγε να βοηθήσει την οικογένεια. Η επιλογή της ήταν να πάει βράδυ, γιατί μόνο αυτή η βάρδια βόλευε και τους δύο», συνέχισε.