Πέντε γυναίκες έχασαν τη ζωή τους μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα. Σύμφωνα με διασωθέντα εργαζόμενο, η έκρηξη έγινε ξαφνικά, με τα πάνελ της οροφής να καταρρέουν και το δάπεδο να υποχωρεί. Παρά τον κίνδυνο, κατάφερε να απεγκλωβίσει τρεις συναδέλφους του, ωστόσο πέντε γυναίκες παρέμειναν παγιδευμένες στο ισόγειο. Το κτίριο τυλίχθηκε στις φλόγες, με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 1.000 βαθμούς Κελσίου.

Η οικογένεια ενός εκ των θυμάτων, της Βούλας Μπουκουβάλα, βρίσκεται σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Ο ξάδελφός της ανέφερε στο MEGA ότι τα παιδιά της δεν μιλούν και λαμβάνουν ηρεμιστικά για να διαχειριστούν το σοκ.

«Ποτέ δεν γκρίνιαξε για τη δουλειά, από ό,τι έχουμε συζητήσει, γιατί μια γειτονιά είμαστε εκεί. Μην ξεχνάτε όμως ότι δούλευε σε μια γραμμή παραγωγής, που σημαίνει ότι έχει κούραση. Αλλά δεν είχε κάνει κάποια παράπονα. Για τα παιδιά πιο πολύ, για την οικογένεια είναι δύσκολα, είναι ένας Γολγοθάς. Τα παιδιά είναι αμίλητα, δεν μιλάνε. Είναι σε μία χάλια κατάσταση. Με ηρεμιστικά είναι τα παιδιά», είπε.

Η θεία της Βάσως Σκαμπαρδώνη ανέφερε πως η γυναίκα δεν είχε ποτέ παραπονεθεί για την εργασία της στο εργοστάσιο, όπου εργαζόταν τους τελευταίους έξι μήνες και φαινόταν ικανοποιημένη. «Η Βάσω έκλεισε το κομμωτήριό της το 2020, είχε δύο μικρά παιδιά και αναζητούσε σταθερή εργασία για να τα μεγαλώσει. Διάλεξε τη βραδινή βάρδια στη Βιολάντα, ώστε την ημέρα να είναι με τα παιδιά της. Τώρα τα παιδιά μεγαλώνουν χωρίς τη μητέρα τους και ζητούν τη μαμά τους», είπε η θεία της.