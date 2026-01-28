Τον τρόπο με τον οποίο σημειώθηκε η διαρροή προπανίου στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, που είχε ως αποτέλεσμα τη φονική έκρηξη και τον θάνατο πέντε εργαζομένων, παρουσίασε η Πυροσβεστική Υπηρεσία μέσω βίντεο.

Στα επίμαχα πλάνα, καταγράφονται οι δύο υπέργειες δεξαμενές προπανίου, οι οποίες, όπως ανέφερε και ο διοικητής του ΕΣΚΕΔΙΚ υποστράτηγος, Αναστάσιος Μιχαλόπουλος στη σημερινή ενημέρωση για το εργατικό δυστύχημα, βρίσκονταν σε απόσταση περίπου 30 μέτρων από την περιοχή της έκρηξης.

Μέσω σωληνώσεων, το προπάνιο μεταφερόταν στους φούρνους του εργοστασίου. Η διαρροή εντοπίστηκε στα 80 εκατοστά κάτω από το έδαφος. Λόγω κλίσης, το υγραέριο προπανίου κινούνταν καθοδικά μέσα από το έδαφος και συγκεντρώθηκε στον υπόγειο χώρο της επιχείρησης.

Οπως φαίνεται, ο υπόγειος χώρος που σημειώθηκε η έκρηξη βρίσκεται κάτω ακριβώς από την γραμμή παραγωγής, στην οποία βρίσκονταν οι πέντε γυναίκες που έχασαν τη ζωή τους.

Σύμφωνα με τον κ. Μιχαλόπουλο, οι δύο δεξαμενές προπανίου είχαν χωρητικότητα 5.000 και 9.000 λίτρα αντίστοιχα. «Από τα ευρήματα προέκυψε ύπαρξη πάγου στις σωληνώσεις της δεξαμενής των 5.000 λίτρων, στοιχείο που υποδηλώνει πρόσφατη λειτουργία» της εξήγησε.

Οπως ανέφερε, η διαρροή εντός του εδάφους ήταν εκτεταμένη και πολύμηνη, «με τα ανιχνευτικά μέσα να καταγράφουν εξαιρετικά υψηλές συγκεντρώσεις προπανίου».

Πρόσθεσε επίσης ότι το προπάνιο μετακινήθηκε από το σημείο διαρροής περίπου 25 μέτρα και κατέληξε στον υπόγειο χώρο, όπου, «με την παρουσία σπινθηρισμού που προκλήθηκε από ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό της εγκατάστασης οδήγησε σε έκρηξη». είπε χαρακτηριστικά.

Υπενθυμίζεται ότι, τόσο ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου όσο και ο υπεύθυνος βάρδιας και ο υπεύθυνος ασφαλείας έχουν συλληφθεί και σήμερα οδηγήθηκαν στην Εισαγγγελέα Τρικάλων.