Λίγο μετά τις 14:35 το μεσημέρι, κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και συνοδεία μεγάλης αυτοκινητοπομπής –στην οποία συμμετείχαν και οχήματα με στελέχη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας– πέρασαν το κατώφλι του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Τρικάλων ο ιδιοκτήτης της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα», ο υπεύθυνος ασφαλείας και ο υπεύθυνος της μοιραίας βάρδιας.

Οι τρεις συλληφθέντες, που έφτασαν στα δικαστήρια μέσα σε εξαιρετικά βαρύ κλίμα στον απόηχο της πολύνεκρης τραγωδίας με τις πέντε νεκρές εργαζόμενες, βρίσκονται αντιμέτωποι με βαρύτατο κατηγορητήριο.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροή, της πρόκλησης έκρηξης και εμπρησμού από αμέλεια, καθώς και της πρόκλησης σωματικών βλαβών. Οι εισαγγελικές αρχές «ξεσκονίζουν» πλέον τον φάκελο, εστιάζοντας τόσο στις συνθήκες ανάφλεξης όσο και στα μέτρα ασφαλείας που φαίνεται πως δεν τηρήθηκαν.

Διαρροή προπανίου στο υπόγειο – Πού καταλήγει η έρευνα

Σύμφωνα με άρθρο του Βασίλη Λαμπρόπουλου στα «ΝΕΑ», ο διαποτισμός με προπάνιο ενός ανενεργού υπογείου χώρου (ήταν γεμάτος χαρτόκουτα, παλιές μηχανές ενώ υπήρχαν και αντλίες τροφοδοσίας νερού) 400 τετραγωνικών μέτρων από έναν τρύπιο σωλήνα που είχε τοποθετηθεί στο χώμα και συνέδεε μία από τις τέσσερις δεξαμενές του εκρηκτικού αερίου με τους φούρνους, οι οποίοι βρίσκονταν στο ισόγειο του εργοστασίου, ήταν η αιτία της φονικής έκρηξης στη «Βιολάντα» που κόστισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες.

Στον εγκαταλελειμμένο υπόγειο χώρο, συνολικού όγκου 1.000 κυβικών μέτρων, που δεν είχε σε όλες τις πλευρές σκυρόδεμα και είχε επαφή με το χώμα, εισερχόταν – τους τελευταίους τουλάχιστον πέντε μήνες – αργά αλλά σταθερά προπάνιο από έναν τρυπημένο υπεδάφιο σωλήνα που «πότιζε» το χώμα, χωρίς αυτό να έχει γίνει αντιληπτό. Τουλάχιστον επτά υπάλληλοι του εργοστασίου – σύμφωνα με τις καταθέσεις τους στην Πυροσβεστική – ανέφεραν ότι είχαν αντιληφθεί εδώ και μήνες αυτή την περίεργη μυρωδιά, που προκαλείται από τις προσμείξεις θείου στο άοσμο προπάνιο, χωρίς όμως να μπορεί να διαπιστωθεί πού έχει συσσωρευθεί αυτό, ενώ υπήρξε και αδράνεια των υπευθύνων ασφαλείας του εργοστασίου. Η έκρηξη οφείλεται σε σπινθήρα στις αντλίες νερού που τίναξαν το υπόγειο όπου είχε διαχυθεί το προπάνιο και κατέστρεψαν τον ισόγειο χώρο με τους φούρνους, τα παρασκευαστήρια κ.λπ. όπου εργάζονταν ανά βάρδιες οι υπάλληλοι της παραγωγής.

Από τις έρευνες των ειδικών στελεχών της Πυροσβεστικής, διαπιστώθηκε ακόμα ότι τον περασμένο Σεπτέμβριο οι υπεύθυνοι του εργοστασίου είχαν υποβάλει σχέδια πυρασφάλειας που δεν είχαν ελεγχθεί. Ομως – σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες – δεν είχε υποβληθεί έγγραφο «προστασίας έναντι εκρήξεων» από τους υπευθύνους ασφαλείας του εργοστασίου που αφορούσε τη λειτουργία και την επάρκεια δύο αισθητήρων εντοπισμού διαρροών, οι οποίοι ήταν τοποθετημένοι στο ισόγειο του κτιρίου.

Ομως και αυτοί οι αισθητήρες, όπως προκύπτει από τον έλεγχο των σχετικών εγγράφων για να εξετασθεί η ορθή λειτουργία τους, καθώς καταστράφηκαν πλήρως από την έκρηξη και τη φωτιά, διαπιστώθηκε ότι δεν ήταν επαρκείς για την κάλυψη και την πλήρη ασφάλεια των 2.000 τετραγωνικών μέτρων του ισογείου χώρου. Επιπλέον διαπιστώθηκε ότι οι υπεύθυνοι του εργοστασίου είχαν δηλώσει την ύπαρξη μόνο δύο εξωτερικών δεξαμενών (συνολικής χωρητικότητας 18 κυβικών μέτρων) προπανίου, ενώ υπήρχαν τέσσερις!

Τα συμπεράσματα αυτά – τα οποία αποκαλύπτουν «ΤΑ ΝΕΑ» – από την πρώτη φάση της έρευνας των έμπειρων αξιωματικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος, οδήγησαν στη σύλληψη, χθες το βράδυ, του ιδιοκτήτη του εργοστασίου «Βιολάντα» καθώς και του υπευθύνου ασφαλείας και του τεχνικού βάρδιας. Οι τρεις αντιμετωπίζουν τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, των βαριών σωματικών βλαβών κατά συρροή, πρόκλησης έκρηξης και εμπρησμού από αμέλεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η διάνοιξη στο έδαφος του σημείου της διαρροής στον υπόγειο σωλήνα έγινε παρουσία και των υπευθύνων του εργοστασίου, οι οποίοι παραδέχθηκαν τη σχετική μοιραία φθορά.