Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) εξέδωσε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού για έντονη μεταβολή των καιρικών συνθηκών στη χώρα την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026.

Αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες, με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.

Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως τη δυτική Ελλάδα και την ανατολική νησιωτική χώρα.

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) το μεσημέρι της Τετάρτης 28 Ιανουαρίου 2026, προειδοποιώντας για πρόσκαιρη αλλά έντονη μεταβολή των καιρικών συνθηκών στη χώρα.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, αύριο Πέμπτη (29 Ιανουαρίου) αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες, με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως τη δυτική Ελλάδα και την ανατολική νησιωτική χώρα.

Περιοχές που θα επηρεαστούν

Πιο αναλυτικά, κατά τόπους έντονα φαινόμενα προβλέπονται:

• Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο και τη δυτική και κεντρική Στερεά, από νωρίς το πρωί έως και τις μεσημβρινές ώρες.

• Στη δυτική Πελοπόννησο, από τις πρωινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα.

• Στη Θράκη, από τις μεσημβρινές ώρες έως το βράδυ.

• Στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου, από το απόγευμα έως αργά τη νύχτα.

• Στην Αττική, πρόσκαιρα κατά τις μεσημβρινές ώρες.

Ενημέρωση και επόμενα δελτία

Η ΕΜΥ επισημαίνει ότι το παρόν έκτακτο δελτίο θα ανανεωθεί σε 12 ώρες, ενώ οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται για την εξέλιξη των φαινομένων μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της υπηρεσίας (oldportal.emy.gr), καθώς και από τις προειδοποιήσεις του Meteoalarm για την Ελλάδα και την Ευρώπη.