Είναι ίσως τα πιο γνωστά μπισκότα στην Ελλάδα. Κατάφεραν να καταξιωθούν και να μπουν στο ράφι απέναντι σε μεγάλους ανταγωνιστές Η ιστορία της «Βιολάντα» μοιάζει με ένα παραμύθι, που όμως κατέληξε σε μία τραγωδία.

Ο Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης είναι, κατά γενική ομολογία, ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα» και ο δημιουργός της. Η ιστορία ξεκινά από έναν φούρνο στα Τρίκαλα.

Ο σημερινός κυρίαρχος του μπισκότου γεννιέται το 1974 στα Τρίκαλα. Σε νεαρή ηλικία θα αρχίσει τα πρώτα του επαγγελματικά και επιχειρηματικά βήματα και στα 23 του θα φτιάξει μία εταιρεία με τον πεθερό του.

Όλα μοιάζουν να πηγαίνουν καλά και τότε αποφασίζει να κάνει το μεγάλο βήμα. Το 2003 ίδρυσε την εταιρεία «Βιολάντα ΑΕ». Τα αποτελέσματα ανέλπιστα καλά και η αύξηση των πωλήσεων αλματώδης. Τα κέρδη καλπάζουν.

Το 2016, ίδρυσε την εταιρεία «VitaFree Ελληνική Μπισκοτοποιΐα» της οποίας είναι πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και δραστηριοποιείται στον κλάδο των μπισκότων, κράκερ και υγιεινών σνακ.

Μαζί με την επαγγελματική επιτυχία έρχεται και η καταξίωση στον χώρο των επιχειρήσεων. Ο Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης εκλέγεται και συμμετέχει σε κορυφαίες θέσεις επιχειρηματικών συλλόγων.

Όλα έμοιαζαν παραμυθένια ώσπου σε μία στιγμή σκεπάστηκαν από καπνούς, συντρίμμια και πόνο.