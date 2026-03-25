Μετά την πρόσκαιρη βελτίωση του καιρού την Τετάρτη 25 Μαρτίου στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας, το σκηνικό του καιρού αλλάζει και πάλι από την Πέμπτη (26/3) με νέο κύμα κακοκαιρίας να επηρεάζει τη χώρα, φέρνοντας βροχές, καταιγίδες και χιονοπτώσεις στα ορεινά.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Σάκης Αρναούτογλου, τα πρώτα φαινόμενα θα εμφανιστούν από τα δυτικά τμήματα της χώρας τις βραδινές ώρες της Πέμπτης.Στα ορεινά αναμένονται πυκνές χιονοπτώσεις σε υψόμετρα άνω των 1.200 μέτρων, ενώ σταδιακά η κακοκαιρία θα επεκταθεί.

Αναλυτικά η πρόγνωση για την Πέμπτη

Στα δυτικά: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και τη νύχτα σποραδικές καταιγίδες στα βόρεια

Στα βορειοδυτικά ορεινά: Χιονοπτώσεις από το βράδυ

Στην υπόλοιπη χώρα: Γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις που θα πυκνώσουν κυρίως στα ορεινά.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ και στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ, ενώ στη συνέχεια θα στραφούν σε δυτικούς νοτιοδυτικούς 4 έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά έως και 19 με 20 βαθμούς.

Την Παρασκευή (27/3) τα φαινόμενα θα επεκταθούν σε περισσότερες περιοχές, με τις βροχοπτώσεις να φτάνουν και στην Αττική μετά το μεσημέρι. Κατά τόπους αναμένονται έντονες βροχές. Το Σάββατο (28/3) τα φαινόμενα θα περιοριστούν στο ανατολικό Αιγαίο, στην υπόλοιπη χώρα θα είναι πιο ήπιος ο καιρός, ενώ στα δυτικά αναμένονται μόνο τοπικές βροχές.

Η αστάθεια πάντως φαίνεται πως θα έχει διάρκεια, με διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας να συνεχίζονται και στις αρχές Απριλίου.