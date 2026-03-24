Νέα επιδείνωση του καιρού αναμένεται από την Πέμπτη 26 Μαρτίου, με βροχές και χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες, σύμφωνα με την πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά για τις επόμενες δύο εβδομάδες.

Όπως επισημαίνει, έως τις 30 Μαρτίου οι βροχοπτώσεις θα είναι πιο έντονες στα δυτικά, κεντρικά και κατά τόπους στα νότια τμήματα της χώρας. Παράλληλα, το ανατολικό Αιγαίο ενδέχεται να δεχθεί αξιόλογα φαινόμενα σε ορισμένες φάσεις. Ο μετεωρολόγος σημειώνει ότι θα υπάρχουν περιοχές με πιο συχνές διελεύσεις διαταραχών, ενώ σε άλλες τα φαινόμενα θα είναι περιορισμένα ή πρόσκαιρα.

Για την Αθήνα, με βάση το ensemble η εικόνα είναι σαφής: όσο περνούν οι ημέρες, η διασπορά αυξάνει αισθητά, άρα μειώνεται και η προγνωστική ασφάλεια. ✅Η θερμοκρασία στο 850 hPa εμφανίζει σχετικά καλή σύγκλιση μόνο στο πρώτο τμήμα της πρόγνωσης, άρα μπορούμε να μιλάμε για… pic.twitter.com/gmkzDxtgGh — Theodoros Kolydas (@KolydasT) March 24, 2026

Για τη δεύτερη εβδομάδα, από 30 Μαρτίου έως 6 Απριλίου, το σήμα των βροχών παραμένει θετικό, ιδιαίτερα στην ανατολική, νότια και νησιωτική Ελλάδα, όπου διαφαίνεται τάση για συνέχιση των βροχοπτώσεων πάνω από τα κλιματικά κανονικά επίπεδα. Αυτό, όπως διευκρινίζει, δεν σημαίνει συνεχείς βροχές, αλλά αυξημένη πιθανότητα να περάσουν περισσότερα συστήματα από όσα συνήθως αντιστοιχούν στην εποχή.

Σε ό,τι αφορά τις θερμοκρασίες, και στις δύο εβδομάδες η χώρα φαίνεται να βρίσκεται σε πεδίο αρνητικών αποκλίσεων. Ο υδράργυρος αναμένεται να παραμείνει κάτω από τα φυσιολογικά επίπεδα για το τέλος Μαρτίου και τις αρχές Απριλίου, με αισθητή ψυχρή απόκλιση και στις δύο περιόδους. Δεν προβλέπεται, ωστόσο, έντονο ψύχος ή ακραία ψυχρή εισβολή μεγάλης διάρκειας, αλλά ένας δροσερότερος από το συνηθισμένο καιρός, με νεφώσεις και διαστήματα αστάθειας.

Συνολικά, οι επόμενες δύο εβδομάδες για την Ελλάδα αναμένονται με περισσότερες βροχές από το κανονικό και με θερμοκρασίες ελαφρώς χαμηλότερες από τα συνηθισμένα επίπεδα της εποχής. Για τη Μεγάλη Εβδομάδα, όπως επισημαίνει ο Θοδωρής Κολυδάς, αν και υπάρχουν ήδη κάποιες ενδείξεις, το χρονικό διάστημα που απομένει είναι μεγάλο για ασφαλή πρόγνωση.